Vjeran Marijašević otkrio taktiku u bitki za Osijek i ukazao na veliki problem

I dok su neki načelnici u Slavoniji već poznati i neće imati protukandidate na izborima, u Osijeku će se nadmetati četiri kandidata za vodeće mjesto najvećeg grada na istoku Hrvatske. Razgovarali smo s Vjeranom Marijaševićem kandidatom SDP-a i platforme Možemo!.

Zbunilo vas je prošli puta kada vas je stranački šef predstavio kao Zagora, kako to? Je li vam sada jasnije na što je mislio?

"Meni je i tada bilo potpuno jasno. To je zapravo etimološki, kada gledamo riječ 'falu', to na mađarskom znači selo u ritu, odnosno u močvari. Ali mislim da je to ipak malo više vezano s metaforom močvare."

Jeste li obeshrabreni velikom prednošću koju ankete daju aktualnom gradonačelniku?

"Ne, to je samo jedna anketa. Dakle, ja razgovaram s građanima svakodnevno, slušam njihove probleme i znam da žele promjenu".

SDP nema veliko uporište u Osijeku - koja je uopće vaša taktika u ovoj bitki za Osijek?

"Moja taktika je upravo to - slušanje građana. Imamo kvalitetan program, obuhvatit ćemo građane od onih najmlađih do najstarijih. Imamo program besplatnih vrtića, koji će prije svega biti dostupni. Imamo plan izgradnje stanova za dugoročni najam, koje će građani moći i otkupiti, ako to žele. I naravno, novi gradski dom za starije i nemoćne, koji će uključivati centar za Alzheimerovu bolest i hospicij".

Koji su još neki najvažniji projekti?

"U Osijeku se, prije svega, mora rješavati prometni problem. Dakle, problemi vezani za parkiranje. Tu imamo problem koncesije koja je istekla bivšem koncesionaru, grad je sada preuzeo"

Parking je sada besplatan, ali vlada kaos. Kako biste vi to riješili?

"Boljom pripremom, naravno. Gradonačelnik je znao da će koncesija isteći i to je znao 2021. kada je postao gradonačelnik. Međutim, očito se nije dovoljno dobro pripremio".

Što još zamjerate aktualnom gradonačelniku?

"Evo čuli smo jučer na jednoj televiziji da je rekao da kvadrat stana u Osijeku košta 1500 eura u prosjeku. Mene zanima gdje on može naći takav stan. Kvadrat stoji u prosjeku između 2000 i 3000 eura, ovisno o lokaciji".

Vraćaju li se ljudi u Osijek?

"Naravno da se ljudi vraćaju, ali mnogo ljudi odlazi. To je veliki problem koji je prisutan dugi niz godina".

Što po vama aktualna vlast ne rješava, a trebala bi?

"Aktualna vlast ima niz propusta, ali je najveći propust upravo to što nemaju svojih projekata. Dakle, sve što rade je da završavaju projekte koje su naslijedili od prethodne vlasti. I ja bih nastavljao projekte prethodne vlasti, ali bih pripremao i nove".

Što je s vrtićima?

"Vrtići su u fokusu svakog tko želi dobro svom gradu. Nama je fokus osigurati dostupne vrtiće koji će biti besplatni, ali to treba gledati u nekom širem kontekstu. Dakle, ako vi omogućite roditeljima, koji imaju dvoje djece, da upišu dijete u vrtić koji je koštao 100 eura po djetetu, njihovom kućnom budžetu ste dodali 200 eura s našom mjerom".

Borba protiv komaraca je vječito pitanje. Kakva je sada situacija u Osijeku? Kako biste Vi to rješavali?

"U Osijeku je sada bilo nekoliko dobrih hidroloških godina. Međutim, ne postoji trenutno sustavno rješenje koje aktualna vlast provodi. Razgovaram s ljudima i u perifernim dijelovima grada, koji su izuzetno ogorčeni s tretmanima vezanim za komarce. Kažu mi, oni koji su u centru grada, oni su okej. Njima se komarci špricaju, njima je sve u redu. Međutim, nama koji živimo u periferiji, nama je izuzetno teško i nas i dalje grizu".

Ima li po vama nešto dobro što aktualni gradonačelnik radi?

"Da, nastavlja projekte koje je naslijedio".

Kako gledate na izvide koje DORH provodi protiv vašeg stranačkog kolege, Matijevića?

"O tome samo znam ono što sam pročitao u medijima. Ja sam na Osijek i to je ono što me zanima".

Je li vam sporan tajming kaznenih prijava?

"Rekao bih da je vrlo indikativan".

Što se tiče nogometnog prvenstva, Osijek je tu ostao bez titule. Za koga vi navijate sada?

"Ja pratim isključivo Osijek i on mi je bitan. Kao što ga pratim i u političkom smislu, tako ga pratim i u sportskom. Navijam za sve osječke klubove".