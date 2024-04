Požar na šibenskom području, koji je sinoć krenuo od Vrpolja preko Grebaštice i do jutra došao i do Jasenova, gotovo do mora, stavljen je pod kontrolu. Noćas ga je gasilo 60 vatrogasaca s 10 vozila, a od jutra dva kanadera i dva air tractora. Izgorjelo je oko 450 hektara - niske trave, raslinja i borove šume. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je noćas došla i do naselja.

Silovita vatrena fronta duga dva i pol kilometra nošena jakom burom proširila se učas od Vrpolja prema Grebaštici, po nepristupačnom brdskom terenu i došla na svega 50 metara od kuća u Konobama.

"Strašno! Tu nismo mogli od dima, pepela diast nismo mogli. Evo sto metara ispod mene, ispod magistrale, kad voziš auto osjeti se. To je sve bilo pepel, dim", kaže Bare Svirčić iz Konoba, a Svetin Bačelić iz susjedne Brnjače dodaje kako je na tom području svega stotinjak stanovnika: "Sve starčad pretežno, nemoćno, uvatila ljude panika. Nitko nije jutros iša do 2-3 ure, a možda i kasnije nije iša spavat".

Nisu bili sigurni ako krene. Jer Grebaštica je baš po ovim požarima poznata.

Nakon bure, vjetar je okretao, a vatrogasci se na prvom velikom ovogodišnjem požaru borili i s hladnoćom na tri stupnja Celzijeva i bez mogućnosti da značajnije koriste vatrogasna vozila. Do jutra je okrenulo ja jugoistočnjak, točnije oštro, pa je protupožarna avijacija vatru najprije odvraćala od pravca naselja.

"Teren je dosta težak koji gori jer imamo samo jednu šumsku cestu, koja je doslovice u usjeku, u klancu, a sve ovo na brdima tako da je dosta nepristupačno za tehniku, znači isključivo čovjek, noge i tako to", kaže Darko Dukić, šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik, čovjek koji ima impozantno iskustvo u gašenju velikih požara.

Moguće da je podmetnut

U gašenju su sudjelovale sve javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva iz šibenskog priobalja, pa i DVD Zaton čiji zapovjednik Boris Dukić dodaje kako je u sinoćnjim uvjetima bilo teško gasiti, ali i pristupiti požarištu: "Sve što smo odradili, odradili smo ili takozvanom kontravatrom, kako mi to zovemo u vatrogastvu ili naprtnjačama. Ali, to je bilo dok se popneš naprtnjačama na brdo, pa se vratiš nazad već si poprilično iscrpljen".

Zbog načina na koji je požar nastao moguće je da je podmetnut jer je krenuo s nepristupačnog terena, iz šume. Ovo područje, kako su nam kazali vatrogasci, gori već treći put ove zime, a ovo su ostaci požara koji je ovdje bio prije dva mjeseca.

"Tamo kraj prvog miseca, drugog i evo sada ponovo i sve to u nekim večernjim satima. Doslovice, kad padne noć. A gledajte, službe rade, pa ćemo vidjet", izražava sumnju županijski vatrogasni zapovjednik.

Mještani su ogorčeni. Svi još pamte velike požare oko Grebaštice, pa i onaj lanjski, kada su gorjeli vinogradi, maslinici, ali i kuće. Nitko za te požare nije odgovarao.

"Ja mislim da je to sve podmetanje, da to neko namjerno radi", smatra Bare Svirčić, a Svetin Bačelić podsjeća: "Vidite što je od Jelinjaka napravljeno. Pa to je već od 2000. godine ja mislim da je ovo četvrti-peti požar, ali baš velikih razmjera kad uhvati. Stradali ljudima maslinici, sve, a to ne može nitko nadoknaditi".

Nakon što se potpuno ugasi vatra, policija će krenuti s očevidom i istragom.