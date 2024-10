Valja li se rat u HDZ-u? Sumnja pala na tri čovjeka

Zbog smrti trojice mornara s trajekta Lastovo u kolovozu, oporba će do srijede predati interpelaciju kako bi se raspravljalo o stanju u Jadroliniji. Čini se da ministra to ne zabrinjava. "Ja još nisam imao interpelaciju u ovih 8 i pol godina. To će biti prva, pa ćemo doći u Sabor i razgovarati", kaže Oleg Butković, ministar mora, prometa i veza.

Inicijativa je krenula od zastupnika Mosta. Objašnjavaju da se radi o najvećoj tragediji u povijesti Jadrolinije. Tražit će odgovornost Nadzornog odbora, Skupštine i Uprave. Njihov zastupnik, Marin Miletić, poručuje:

"Tu imate glavu, Oleg Butković, jer je on predsjednik Skupštine. Ispod njega je predsjednik Uprave Sopta, koji se u posljednje vrijeme pravi blesav. Nama je nevjerojatna lakoća neodgovornosti, otresanja prašine sa sebe. Ne znam što oni čekaju, Godota? Tražit ćemo odgovornost svih u Hrvatskom saboru i dobit ćemo je."

Podršku interpelaciji dat će ljevica. Pitanje je ide li odgovornost do samog premijera, objašnjava zastupnica Možemo, Sandra Benčić, jer on sam bira šefove javnih poduzeća. Konsenzus je među oporbom da predsjednik Uprave Jadrolinije Sopta mora otići. Sandra Benčić dodaje. "Da bi nakon takve tragedije, nakon pritiska javnosti, ostao na tom mjestu, mora imati jako debelu zaštitu. Nisam sigurna da je ministarska zaštita dovoljna za takvo nešto, mora biti malo jača".

Foto: RTL Danas

Odnosi između Plenkovića, Sopte i Butkovića

Kakvi su odnosi između premijera Andreja Plenkovića, Davida Sopte i ministra Butkovića, ministar ne želi komentirati. Novinari su ga pitali da prokomentira je li situacija u Jadroliniji rat unutar HDZ-a i štiti li se Sopta, čelnik Jadrolinije. Butković odgovara: "Ne mogu vam komentirati takve špekulacije. Istraga još traje, i kada bude gotovo službeno izvješće ministarstva, onda ćemo pričati. Ne bum se pecal na te udice."

Predsjednik Uprave Jadrolinije ne izlazi pred kamere. Međutim, u pisanom odgovoru osvrće se na Nacrt izvješća o nesreći, koji je procurio u javnost, i u kojem ga se navodi kao odgovornog zbog nepostojanja sustava sigurnosti.

Tako piše: "Plasirani Nacrt izvještaja definira moguće prekršaje, a ne utvrđuje krivca ili uzrok nesreće. Presuda se ne donosi na temelju jednog zapisnika, i to zapisnika o prekršajnoj odgovornosti. Krivnju može utvrditi samo pravomoćna sudska presuda, koja će biti ishod završetka službenih istraga DORH-a i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Dakle, tek po završetku sveobuhvatne istrage imat ćemo cjelovitu sliku, i sukladno njoj osobno ću donijeti odluke, a Jadrolinija će kao kompanija provoditi daljnje korake."

Prvi korak u ovom slučaju je da dođe potvrda da je Nacrt izvješća o nesreći, u kojem se Soptu definira kao odgovornog, autentičan.

