Hladna fronta samo je okrznula naše krajeve, sada se glavnina svih nestabilnosti nalazi dalje na istoku kontinenta, a tako će ostati i danas. Na moru je zato pojačala bura, a na kopno stigao ipak malo manje topao zrak.

Danas ujutro pretežno vedro, nešto još samo zaostalih oblaka može biti oko gorja i sjevernog Jadrana, rijetko gdje i u Slavoniji. Vjetar u unutrašnjosti slab, na istoku povremeno umjeren sjeverozapadni, a na moru umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito pod Velebitom. Noć na kopnu malo svježija, tj. ugodnija, barem par stupnjeva ispod 20, dok će duž Jadrana uz buru ostati toplo, ponegdje i vrlo toplo, između 23 i 26 Celzija.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje pretežno sunčano, samo manji razvoj oblaka, bez kiše. Vjetar slab, tek na sjeveru povremeno umjeren sjeverni, a temperatura malo niža nego danas, bit će to oko, za ovaj dio srpnja prosječnih 27-28 Celzija.

Na istoku slično, ali ovdje će niknuti možda nešto više oblaka pa postoji vrlo mala vjerojatnost da iz nekog od njih padne kakav lokalni pljusak, ali samo kratkotrajno. Vjetar prolazno umjeren sjeverozapadni, malo manje toplo, oko 28 Celzija.

U Dalmaciji sunčano i vruće, malo oblaka u zaobalju. Bura okreće na umjerenu, prolazno pojačanu tramontanu, osobito na otvorenome i otocima. No, temperatura slična ili samo za nijansu niža, između 31 i 34 Celzija.

Na sjevernom Jadranu samo malo oblaka možda u gorju i unutrašnjosti Istre, ali gotovo zanemariva šansa za koji kraći grmljavinski pljusak. Više vedrine na otocima, a i bura slabi. Uz more ostaje vruće, a u gorju osjetno ugodnije.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti sijede prave ljetne stabilne prilike, obilje sunca i vedrine. Štoviše, temperatura već od petka opet raste iznad 30 Celzija, a za vikend će biti i one izraženije dnevne vrućine i sparine. No, noći će biti osjetno svježije od prošlih, osobito do nedjelje, te će moći propisno odmoriti i naspavati. Jedno prolazno naoblačenje moguće oko ponedjeljka, no pouzdanije će se znati u idućim prognozama.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u petak bura gotovo potpuno slabi, a nastavlja se redanje toplih i vrlo toplih noći, te vrućih, od vikenda i vrlo vrućih dana. Tako se od nedjelje očekuje i početak novog toplinskog vala. Početkom novog tjedna opet jačanje bure, no imati će onaj fenski učinak toplog vjetra.