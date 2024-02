Osim povišica u državnom i javnom sektoru, od travnja stižu i veće mirovine.

Manje od 10 eura na dan. Toliko Draganu ostane od mirovine nakon što svaki mjesec plati režije. "Gdje je tu hrana? Cijene su otišle u nebo. I ono što se najosnovnije u kući treba kupiti, to je kruh koji sada košta dva eura", rekao nam je Zagrepčanin Dragan Šolaja. Od travnja će mu biti malo lakše. Zbog redovnog usklađenja, stiže povišica nešto veća od 4 posto, a njemu će to značiti oko 20 eura na mjesec više. Dragan ističe: "Ne mogu biti zločest pa reći ne treba mi. Treba mi, ali nije to rješenje."

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, najniža prosječna mirovina u siječnju je iznosila 350 eura. S novim usklađenjem, porast će oko 15 eura. Oni s prosječnom mirovinom od 556 eura, dobit će 23 eura više.

S druge strane, bivši saborski zastupnici u mirovini, koji na mjesec primaju i do 1369 eura, dobit će povećanje od gotovo 60 eura. Ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić ističe: "Ovo je još jedan u nizu rekordnih usklađivanja mirovina s obzirom na to da u zadnjih godinu i pol dana imali smo nikad veće stope usklađivanja mirovina - 6, 5 i više od 8 posto."

No, iz Sindikata upozoravaju da je 70 posto umirovljenika u Hrvatskoj ispod linije siromaštva. Ovo povećanje, poručuju, nije dovoljno. Štefica Salaj, voditeljica Pravnog savjetovališta u Sindikatu umirovljenika Hrvatske nam je rekla: "Naravno da nije, štoviše rekla bih da je sramotno. Dovoljno govori podatak da su u zadnje tri godine mirovine porasle u prosjeku 25 posto, a cijena hrane porasla je za 40 posto."

Traže novi model usklađivanja mirovina koji bi pratio rast cijena ili plaća u stopostotnom iznosu. Kao i da Vlada konačno ispuni svoje obećanje o 13. mirovini. "Na Vladi je potez", rekla nam je Salaj, a Dragan Šolaja vladajućima poručuje: "Umirovljenici su imali dosta strpljenja i imat dosta će imati strpljenja, ali ako jednom za sva vremena kaže - evo idemo riješiti problem umirovljenika."

Iz Vlade odgovaraju - 13. mirovina u obliku dodataka stiže u drugoj polovini godine. "Jednogodišnji dodatak ili takozvanu 13. mirovinu koju bismo vezali uz godine staža, a ne uz visine primanja, a onda bi Vlada određivala koliko po godini staža taj dodatak može iznositi", rekao nam je ministar Piletić.

Tako bi u izbornoj godini nešto više trebali dobiti i umirovljenici kojima je svaki euro bitan jer i statistika kaže: po siromaštvu starijih osoba - četvrti smo u Europskoj uniji.