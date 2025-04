Zvonimir ima prijedlog za Plenkovića: 'Češće nam dajte tih 50 ili više eura, bit će nam lakše'

Uskrsnice čeka više od 1,245.000 umirovljenika. Uskrsnice od 50 eura trebale su sjesti na račune, što na tekuće, što preko Hrvatske pošte. Zagrebačkim umirovljenicima stiže dodatnih 100 eura od Grada Zagreba. Međutim, te sreće nisu bili moji večerašnji gosti. U Domu za starije Trnje, razgovarali smo s umirovljenicima Katicom Đuričić i Zvonimir Međeralom.

Kako ste vi zadovoljni s uskrsnicom od 50 eura? Jeste li ju dočekali s osmijehom na licu?

Katica: Naravno, uvijek s osmijehom na licu kad se nešto dobiva, ali da je malo, malo nam je. Ja imam troje unučadi i ja to moram na njih raspodijeliti. Ne znam kako drugačije s 50 eura.

Što se ipak može učiniti za blagdanski stol s čime se može počastiti? Može li se uopće počastiti?

Katica: Može, ali vrlo oskudno. Nekakva šunkica, malo jaja, možda malo luka mladoga, ali za pečenku teško da će ostati ili za neko fino vino. Bojim se da ne.

Jeste li očekivali da bi uskrsnica mogla biti veća?

Katica: Iskreno rečeno, dobro da je i to jer zbilja nismo ni očekivali da će biti obzirom na cijelu situaciju kakva nam je u državi i koliko trebamo svega izdvajati. Dobro da je i to i to nas veseli. Kratko i slatko.

Smatrate li da je Vlada ovom uskrsnicom pokazala da doista misli na umirovljenike?

Zvonimir: Pa pozdravljamo odluku Vlade da nam čestita Uskrs s 50 eura. Da je malo - malo je. Bilo bi bolje da je više. Međutim, mi vjernici, imamo tradiciju da za Uskrs imamo bogat obiteljski stol i s ovih 50 eura ćemo si dobro pomoći da nam taj stol bude onako kako baš želimo.

Je li inflacija pojela tu uskrsnicu?

Zvonimir: Pa postoji velika mogućnost da će netko iskoristiti ovu priliku da podigne svoje cijene i podigne inflaciju, a mi to na to, nažalost, ne možemo utjecati, ali imamo poruku za naše koji su odgovorni u Vladi da nam malo češće daju tih 50 ili više eura, pa ćemo se mi onda lakše boriti s inflacijom.

Je li bolje da Vlada i dalje daje jednokratne novčane pomoći ili više želite veće mirovine?

Zvonimir: Mi želimo i veće mirovine. Umirovljenici imaju puno manje prihode u odnosu na prosječne plaće. Preveliki je jaz između tih primanja i jasno da bi voljeli da nam malo podignu ta naša primanja, da se malo približimo tom nekakvom srednjem standardu života u Hrvatskoj. Dakle, predlažem da se svaki mjesec, ali i pored toga da imamo prigodu da nas počasti s iznosom koji mogu odvojiti za nas.

