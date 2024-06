Nastava završava za tjedan dana, a užasna priča događa se u osnovnoj školi u Otočcu. Djeca su uplašena, mališani strahuju za svoje živote.

" Sin mi je došao i govori: Mama, on će mene ubiti. Ja sam na popisu. Popisu za ubojstvo. Ja neću ići u školu, ja se bojim mama!", priča nam mama jednog osnovnoškolca.

Ova majka šokirao je sin tvrdnjama što se to događa u njegovoj školi. Dječak koji već neko vrijeme maltretira djecu, sad je zaprijetio i ubojstvom ljudi s popisa.

"Bila je navedena profesorica. Bilo je navedeno, ako se ne varam, četvero ili petero djece koje kao ima plan ubit i troje djece koje se kao trebaju zaključat u wc da ih ne ubije, a ako se ne zaključaju da će i oni biti ubijeni", govori nam majka.

Njezinog sina, kaže, ismijava cijelo vrijeme tvrdeći da ništa ne zna i da nije podoban za njegovo društvo.

Na naše pozive i poruke ravnateljica škole ne odgovara. Roditeljima je samo poslala obavijest da su u javnosti iznesene određene neistine i da je škola u Otočcu i dalje sigurno mjesto za svu djecu te poručuje roditeljima da nema razloga za zabrinutost.

"U petak i tijekom vikenda, u suradnji s ostalim nadležnim institucijama, poduzete su sve mjere i radnje kako bi se osigurala sigurnost učenika u školi. Tijekom idućeg tjedna provest ćemo daljnje postupke", stoji u pismu ravnateljice.

Obitelj je, kako doznajemo, pod nadzorom centra za socijalni rad.

U cijeli slučaj uključena je i policija, no oni zbog osjetljivosti cijele situacije, ali i zbog toga što su u pitanju maloljetnici ne smiju odavati nikakve informacija. O svemu je upoznat i Zavod za socijalni rad, no upravo zbog svega toga roditelji većine djece sutra svoju djece neće slati u školu.

Neslužbeno doznajemo, policija je odmah izišla na teren, napravila pretragu dječakovog doma, nikakvo oružje nije pronađeno.

Majka koja je za RTL ispričala svoju priču apelira na sve roditelje da stanu uz nju i da se pokrene nešto zajednički - kako se ovakve stvari više nikad ne bi ponovile.

"Jer mene je strah za to dijete. I to dijete što to radi, jer očito u je netko rekao da to radi tako, on to nije sam naučio. To je negdje vidio…", ističe naša sugovornica.

Škola završava za tjedan dana, a roditelji se nadaju da će sve na kraju proći uz pojačani nadzor i bez problema.