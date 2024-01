Stanje u Uljaniku je alarmantno, u blokadi je više od 70 dana i prijeti mu stečaj.

"Vjerujem da je ovo možda i posljednja prilika da se društvo proda prije nego što se pokrene stečajni postupak, ali cijeneći okolnosti povećanog interesa, u dogovoru s Republikom Hrvatskom, skupština vjerovnika je prihvatila da se još jednom da prilika da se održi jedna javna dražba", kaže stečajni upravitelj Uljanik brodogradilišta Loris Rak.

Javna dražba je zakazana za 9. veljače.

"Jedan od uvjeta koje ćemo postaviti, ako ih odbor vjerovnika prihvati na temelju mog prijedloga, bit će da novi ponuditelj mora odmah otkloniti stečajne razloge", ističe Rak.

Društvo se ne može prodati ispod 6,9 milijuna eura.

Država nije prihvatila nebrojno dražbi

"Zadnja ponuda bila je prije 14 mjeseci, od češkog ponuditelja. Ona je bila 20,4 milijuna eura i država, nažalost, nije u 14 mjeseci prihvatila. Nije prihvatila nebrojeno dražbi koje su bile neuspješne jer nije bilo zainteresiranih. Danas imamo tri zainteresirana, tako da postoji neko malo zadovoljstvo", kaže direktor Uljanik brodogradilišta Samir Hadžić.

Ponude stižu iz riječkog Adria-monta, slovenske tvrtke Eko bor i rumunjske tvrtke GSP Off shore. Ne bude li dražba uspješna, slijedi crni scenarij.

"Uljaniku treba snažan partner koji će raditi u onome što Uljanik gradi, dakle u brodogradnji. Jedan od uvjeta je nastavak brodogradnje kao takve na području koje jest, bez ikakvih promjena", dodaje Hadžić.

JOš 240 radnika nije dobilo plaću

Rijetko tko još vjeruje u pozitivan ishod. Godine agonije diva koji tone pred očima građana, učinile su svoje.

"To bi trebala biti neka jaka firma, možda Nijemci. To su sve neke firme kupi-prodaj. To bi trebalo možda nekako preustrojiti. Možda napraviti najveću marinu za jahte s nekim novim uslugama", kaže Goran iz Pule.

Dubravko iz Pule smatra da "valja neki pravi investitor koji bi uložio u proizvodnju da ljudi ostanu raditi", i dodaje: "Znate što je sada aktualno, jahte, i kontejnerski brodovi".

Grad u ponudama vidi tračak nade. Uljanik želi otvoriti građanima, ali i zadržati brodogradnju.

"Hoće li to biti mala brodogradnja ili neki drugi oblik brodogradnje, ali svakako da brodogradnja ostane. Mislim da to jedno i drugo može opstati na tom ogromnom prostoru i vjerujem da će ova zadnja nada, koja je došla s ove tri ponude, ići upravo u tom smjeru", komentira gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Još 240 radnika nije dobilo plaću za prosinac. Ovo je njihova zadnja prilika.

