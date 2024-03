Smije li se dijete u vrtiću tjerati da iz WC školjke izvadi hranu koju je ondje ubacilo? Šokiralo je to majku u Zaprešiću koja, ogorčena činom odgojiteljice, za RTL opisuje mučne trenutke koje je proživjela sa svojim sinom.

"U par navrata sam već primijetila da se popiškio u gaće. Rekoh Leone kako to, nemaš pelene već tri godine", rekla je majka petogodišnjeg dječaka.

Da u vrtiću nešto nije kako treba njezin joj je petogodišnji sin već ranije dao naslutiti. Što je uzrok njegova straha otkrila je poruka odgajateljice, koja je u njoj, bez osjećaja krivnje opisala svoj čin.

"Počeo je hajdemo reći brljaviti, njega se prisiljavalo da mora sve pojesti. Dijete nije znalo što će, stavilo je koricu kruha u džep i neprimjetno se iskrao do wc-a i bacio tu koricu kruha u wc", opisala je majka.

Nakon što je odgajateljica to otkrila na njezinu naredbu golom ju je rukom morao izvaditi iz wc školjke.

"Toliki neki bijes je proradio u meni. Ne možeš to raditi. On je počeo plakati, kroz suze mi je govorio što se desilo. Danas ujutro kad smo se probudili, trebamo u vrtić, on kaže da ne želi", dodala je.

ODGOJNE METODE KOJE ŠOKIRAJU

"Destruktivno, totalno nepojmljivo da se tako ideš odnositi prema djetetu koje sada ima strah", rekla je Sanja.

"Ja sam baka pa nikada nisam nikad silila nikoga", komentirala je Nora.

U Ministarstvu obrazovanja nisu upoznati sa slučajem, ali kažu da je u ovakvim situacijama može djelovati samo ravnatelj.

Nitko iz vrtića nije htio pred kamere, ali su u pisanom odgovoru izrazili žaljenje zbog događaja te napomenuti da će nakon razgovora s odgajateljicom biti poduzete određene mjere.

"Pretpostavljam da će za sada to biti pisano upozorenje i nadam se da se takva događanja neće ponoviti, ali nažalost bilo je slučajeva kada se dogodila slična ili ista situacija i da se ponavljala, a bilo je i otkazivanja ugovora", rekla je Božica Žilić, predsjednica Sindikata obrazovanja, medije i kulture.

Za ovakav čin nema opravdanja, rekao je psiholog, jer radi se o kršenju ljudskih prava. Djeca u toj dobi trebaju strukturu i pravila, ali na drugačiji način.

"Na primjer da je dijete dužno sjediti za to vrijeme koje se jede, htjelo ono jesti ili ne. Djeca nisu biološki takva da će se dovesti do ruba smrtnog izgladnjivanja. Ako će dijete onda presjediti tih sat vremena, pol sata pa mu se kasnije da ne novi obrok nego samo ono što nije pojeo. Ovo se radi ni u zatvoru, tamo bi išli na sud za ljudska prava i rekli da je to zlostavljanje zatvorenika", rekao je Nikša Božidar Tarabić, voditelj Ureda za psihološku podršku Sveučilišta u Zagrebu.

Dječak je zbog razvio strah koji se s vremenom može smanjiti, ali najbolje bi bilo zaštiti ga od osobe koja je izazvala traumu.

"Ne bih htjela dijete slati u vrtić, ali moram. Nemam ga kome ostaviti, moram radit", komentirala je majka.

Hoće li se ipak pronaći alternativa, odlučit će u ponedjeljak nakon razgovora s ravnateljicom.