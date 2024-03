Nakon propale koalicije sa SDP-om, stranka Fokus razišla se i s IDS-om i PGS-om te na izbore idu s Republikom Damira Vanđelića. Neslužbeno se doznaje da će Vanđelić biti prvi na listi u Prvoj izbornoj jedinici, što znači da ide u sraz s premijerom Plenkovićem. Još traju i razgovori sa šibensko-kninskim županom Markom Jelićem o zajedničkom izlasku u 9. izbornoj jedinici. Zbog Rijeka pravde stranačko nezadovoljstvo u Dalmaciji i na sjeverozapadu Hrvatske.

Ima li Peđa Grbin sve pod kontrolom objasnila je reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić koja detaljno prati situaciju u SDP-u.

"Zaista je puno nezadovoljnika u SDP-u zbog slaganja ovih izbornih lista, a ponajviše su nezadovoljni jer je SDP tradicionalno podijelio puno mjesta svojih koalicijskih partnerima tako da će strankama iz koalicije Rijeke pravde pripasti 29 mjesta na izbornim listama od kojih će 5 do 8 biti budući saborski mandati ovisno o izbornom rezultatu.

Najnezadovoljniji su dalmatinski SDP-ovci, od Dubrovnika do Kaštela i to zato što se ide u koaliciju sa strankom Centar splitskog gradonačelnika Ivice Puljka. Oni bi trebali dobiti dva ulazna mjesta na tim listama dok na lokalnim razinama SDP i Centar u Splitu nikako ne funkcioniraju. Nezadovoljni su i na sjeverozapadu. To je treća izborna jedinica. Na sjeveru Hrvatske čini se ipak da varaždinski gradonačelnik koji je inače SDP-u, kako je procijenjeno, trebao donijeti priličan broj glasova uopće neće biti na listi. On je nezadovoljan pozicijom koja mu je ponuđena.

No nakon cijele ove priče kada članovi Glavnog odbora iznesu svoje nezadovoljstvo očekuje se da će biti upravo onako kako je Peđa Grbin zamislio. Inače, on je govorio prije sjednice Glavnog odbora, spomenuo je njihovog premijerskog kandidata bez da je izgovorio njegovo ime. Jasno radi se o predsjedniku Republike koji ne smije biti u kampanji kako je rekao Ustavni sud, ali SDP-ovci su naučili kako da ga istaknu, a da mu ne izgovore konkretno ime", ispričala je RTL-ova reporterka.

"A nakon što se SDP-ova koalicija Rijeke pravde praktički prepolovila, nakon što su danima slagali, a i svađali se oko izbornih lista - SDP-ovci su očito htjeli pokazat da su već spremni za one iduće, europske izbore tako da se večeras na Glavnom odboru usvaja i lista za Europski parlament koju će predvoditi njihova najpopularnija europska parlamentarka Biljana Borzan, a našlo se mjesta i za dvoje partnera. Na 5. mjestu bit će Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom, na 6. mjestu Nezavisni zastupnik nekadašnji SDP-ovac Bojan Glavašević", zaključila je reporterka.

