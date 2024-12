U ovim slučajevima nećete plaćati novi porez: Iznajmljivačica iz Zagreba poslala poruku Vladi

Što misle o vladinom potezu da iznajmljivači u turizmu koji žive imaju prebivalište na adresi na kojoj im je apartman, pitali smo Miljenku Jurčenko, vlasnicu dva apartman u kući u Zagrebu u kojoj živi. Njoj je dobro, kaže, ali ne i drugima

"To je svakako dobro za kategoriju ljudi koji su u toj skupini. Zagreb i veliki gradovi imaju jako malen broj tih ljudi. Jer to su gradovi, to su stanovi. Gradovi nisu građeni s kućama", kaže Miljenka.

U Hrvatskoj je 125 tisuća iznajmljivača, od čega njih 47 tisuća ima prebivalište i apartman na istoj adresi. No ne zna se koliko je onih koji žive u zgradama, a oni će porez ipak plaćati. Ministar turizma, Tonči Glavina, kaže: „Apsolutno nam je intencija da domaćine zaštitimo, da upravo ljude koji su izvorište hrvatskog turizma na neki način zaštitimo“.

'Smanjite nam gornju granicu'

Obrat i što se tiče donje stope paušala po krevetu u turizmu i prve dvije zone turističke razvijenosti. Pa će tako lokalne jedinice određivati poreze za prvu zonu u rasponu od 100 do 300 eura po krevetu. Za drugu zonu od 70 do 200 eura, treću - 30 do 150 eura, a četvrtu od 20 do 100 eura.

„Ja sam primijetila samo da se snizila donja granica, ne i gornja. Stav nas je - smanjite nam gornju granicu. Zašto? Zato što grad Zagreb uvijek bira gornju granicu“, komentira iznajmljivačica Miljenka Jurčenko.

Što će učiniti Vlada?

No Vlada to neće učiniti. Jer sve što rade rade s ciljem poticanja da se kratkoročni najam zamijeni dugoročnim. Premijer Andrej Plenković stoga poručuje: „Svi ovi zakoni koji se donose idu in favorem građana, i što je najvažnije rješavanja stambenoga pitanja mladih ljudi, to je naša ključna zabrinutost“.

Smanjenje paušala i ukidanje poreza na nekretnine za dio iznajmljivača - za oporbu je pomak. Ali ističu i neke probleme koje Vlada ignorira. „Mi se kao SDP jasno zalažemo da se porezno optereti prema prihodima“, poručuje SDP-ova zastupnica Sanja Radolović.

Dušica Radojčić iz Možemo! stavlja naglasak na moguće lovce u mutnom: „Sigurni smo da netko pokušati registrirati svoje prebivalište na adresi nekog apartmana, znači bez nadzora neće polučiti rezultat koji smo htjeli“.

S treće strane, Mostov Božo Petrov ovako objašnjava zašto je Vlada popustila dijelu iznajmljivača: „Nisu odlučili popustiti jer su smatrali da bi to bilo dobro. Nego iz straha za svoju fotelju“.

Novost je i da će država plaćati porez na vlastite prazne nekretnine. Baš kao i 80-ak tisuća iznajmljivača u turizmu, zbog čega je dio i prosvjedovao.

