Upis u srednje škole je počeo, a u Osijeku učenici mogu upisati i zanimljivu gimnaziju u kojoj imaju i osobne edukatore, ocjenjuju nastavnike, a mogu naučiti i kuhati, šiti i peglati. U ovoj privatnoj srednjoj školi kažu da žele biti jedna od 10 najboljih gimnazija u Hrvatskoj. Osim učenja ovdje je važna i priprema za život. Imaju domaćinstvo na kojem su peglanje i kuhanje samo neke od poželjnih vještina.

"Od kuhanja i pravljenja torti do obuke pasa, pa do bontona i tako dalje, i stvarno je korisno i osim što u ovoj školi stječemo izvrsno znanje, stječemo i neke kvalitete koje će nam kasnije trebati za život", kaže Vita Jović, učenica u Gimnaziji EDukOS.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svjesni su i oni sami da će im sve ove aktivnosti koje radimo biti od velike koristi danas-sutra kada napuste svoje domove i odu studirati i kada zapravo budu sami morali raditi to sve, sad je lako dok su mame i tate kod kuće", poručuje Boris Hartman, ravnatelj Gimnazije EDukOS.

Ovdje se zadaci se rješavaju uz glazbu, a predavanja matematike, fizike i informatike se snimaju kako bi učenicima bila dostupna i kod kuće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako nekad zapnemo u zadaći možemo otići na video i vidjeti kako se rješava taj zadatak što stvarno nekad pomaže i uštedi puno vremena", kaže Ivano Šarac, učenik u Gimnaziji EDukOS. "Stvarno mi je lijepo i mislim da nisam mogla bolje odabrati i učenici kao prijatelji i kolega su mi stvarno sjeli, a i nastavnici i njihov pristup prema nama", opisuje Katja Perković, učenica

Kako bi proces učenja bio što kvalitetniji ocjenjivanje je u ovoj školi obostrano. "Ne samo da oni nama daju ocjene za naš rad već i mi ocjenjujemo njihov rad i trud, zalaganje na satu, kako se odnose prema nama, kakva im je nastava, kako se trude izvan učionice", kaže Ivano Šarac. Na ovaj način obrazovni proces postaje sve bolji pa su zadovoljni i nastavnici i učenici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Učenici su stvarno zadovoljni, evo baš osjetim među njima da osjeti se da dobiju puno znanja, da je ovo stvarno jako gimnazija, a istovremeno da imaju onaj osjećaj – e, meni ovo ide, a to je ključno", kaže Antun Vidić, nastavnik matematike u Gimnaziji EDukOS.

Za vrijeme nastave mobiteli su na posebnom mjestu, a u školi nastoje da učenici i svoje slobodno vrijeme što više provode u sportskim aktivnostima i međusobnom druženju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Cilj nam je da ovo bude njima prekrasan period života u kojem je bilo puno druženja, ali i gdje su puno naučili, gdje su se naučili odnositi jedni prema drugima i pripremili se zapravo za fakultet i za život koji dolazi", zaključuje Kristijan Šimičić, osnivač Gimnazije EDukOS.

Godišnja školarina je 4300 eura, a škola svake godine osigura 11 stipendija za učenike slabijeg imovinskog stanja, no najvažnije je, kažu da su to iznimni učenici koji moraju proći bodovni prag, testiranje i razgovor kako bi škola utvrdili da su to učenici za nju, a roditelji i učenici da je to prava škola za njih.