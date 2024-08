Prije točno 29 godina operacijom Oluja oslobođen je Knin. Hrvatska danas slavi Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

U kraljevski grad na proslavu je ove godine stiglo tek oko šest tisuća posjetitelja. Po posljednji put letio je MiG 21, dok su kninskim nebom po prvi put preletjeli i Rafalei. Naša reporterka Nikolina Radić javila se uživo iz Knina gdje je razgovarala s Marinkom Čavkom, potpredsjednikom Udruge dragovoljaca Domovinskog rata.

Bili ste sudionik Oluje, branitelj, dragovoljac. Kako je to izgledalo?

"Pridodat sam Oluji dva dana prije početka akcije. Neposredno iza akcije, imenovan sam pomoćnikom za političku djelatnost generala Čermaka. Osobno sam u Knin došao s generalom Čermakom i pokojnim prijateljem Zlatkom Čavom. Bio sam na tvrđavi, kad je predsjednik Franjo Tuđman poljubio hrvatsku zastavu."

Kako se osjećate danas?

"Taj dan je svake godine ispraćen ponosom i slavom. Za ovo javljanje sam se namjerno obukao u majicu pripadnika Ministarstva branitelja jer mislim da je to bitna poruka. Da smo mi branitelji to jedno što postoji u državi. Svakako mislim da je to hvalevrijedan čin za stvaranje ove države."

Ako o Oluji govorimo 29. godina nakon što se odigrala, koliko smo svjesni njene važnosti?

"Sama akcija Oluja promijenila je sve odnose u Domovinskom ratu. Danas smo negativno nastrojeni prema onima koji o Oluji pričaju kao nekom činu koji je dogodio kao napad na nedužne civile, žene i starce na traktorima. U Oluji je 243 branitelja položilo svoj život, dvojica branitelja su nestala, preko 1.430 ih je ranjeno u operaciji. To nije bila dječja igračka i to nije bio napad na nedužne civile. Izveli smo akciju koja je bija briljantno planirana od naših najvećih autoriteta u to vrijeme, a hrvatski branitelji su precizno izvršili svoje zadatke. To samo može biti ponos sudjelovanja. Nakon svih godina, trebamo se sjetiti onih kojih nema. Njih 243 su položili život za taj dan, da mi danas u Kninu slavimo da je Hrvatska konačno slobodna."

Hvala Vam na razgovoru.

"Ako mogu reći još jednu riječ. Oluja nije počela ni 4. ni 5. kolovoza. Počela je sa stavljanjem srpskih barikada 17. kolovoza 1990. Ubijeno je na tisuće civila koji se nigdje ne spominju. Ubijeno je 402 djece. Mi smo se borili za teško preživljavanje. Hvala svima koji su dali živote. Svim braniteljima čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja."