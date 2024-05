Izborom Gordana Jandrokovića za novog-starog predsjednika, konstituiran je novi saziv Sabora. Šestero zastupnika glasalo je protiv, a odabrana su i tri potpredsjednika iz vladajuće većine.

Prvi put na toj će funkciji biti čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, a na toj poziciji ostaju i Željko Reiner i Furio Radin. Oporba se o svoja dva potpredsjednika tek treba dogovoriti. Sabor je jednoglasno izabrao predsjednike, potpredsjednike i članove odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, za zakonodavstvo te za izbor, imenovanja i upravne poslove.

U Saboru sve od jutra prati Katarina Brečić, koja se uživo javila iz Sabora u njegovu prvom radnom danu.

Izvijestila je: "Nakon što su se zastupnici konstituirali, krenuli su bore Zakona o Vladi. Buduća vlada HDZ-a i DP imat će 18 ministarstava, dva više nego prošli put. DP je dobio tri ministarstva, a neka HDZ-ova ministarstva dobila su izmjene."

Nastavila je kako upravo u prostorima Kluba HDZ-a traje potpisivanje sporazuma s DP-om. Mediji nisu pozvani.

"Plan je da nova saborska postava sutra potvrdi novu Vladu to je plan, ali to ovisi o predsjedniku Zoranu Milanoviću i hoće li potpisati Zakon o Vladi. Naime, zastupnici planiraju do kasno uvečer danas raspravljati o to zakonu i potom večeras predsjedniku dati Zakon na potpis. Njegova je volja hoće li ga potpisati večeras, pa bi već sutra novu Vladu potvrdili u Saboru, ili će Milanović čekati još nekoliko dana", rekla je Katarina Brečić.

