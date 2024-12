DO IZBORA 8 DANA / Tragedija prekinula predizbornu kampanju: Poznato je koliko će građana imati pravo glasa

Tragedija u Zagrebu prekinula je predizbornu kampanju. Predsjednički kandidati otkazali su sve najavljene aktivnosti. No izbori, iako su pali u drugi plan, sve su bliže. Poznato je i koliko će građana imati pravo glasa. Do izbora je ostalo svega 8 dana, zadnja je to prilika za pridobivanje neodlučnih birača. Više pogledajte u prilogu