Istražitelji, forenzičari, državni odvjetnici cijeli dan su na terenu rasvjetljuju okolnosti stravičnog ubojstva u Zagrebu. Muškarac je u kući, gdje žive tri generacije obitelji, prostrijelio svoju suprugu vatrenim oružjem.

"Prvo sam čuo poziv u pomoć, nekakav muškarac. I kao da mi se učinilo da je pucanj, sada ne mogu sa sigurnošću reći. Ja sam stao, nakon toga je bila apsolutna tišina", rekao nam je očevidac Darko Mihalčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I susjeda Nena svjedoči: "Jako puno policije je bilo, 4-5 auta. I krimpolicija je bila tu, interventna, s oklopima, sa svime... Meni su rekli: 'Ljudi imaju tri-četiri oružja tamo, nemojte prilaziti...'"

Ubojstvo se dogodilo oko 7.30 ujutro, a motiv još nije poznat. Nakon što je policija upala u kuću, Hitna pomoć je prevezla ozlijeđena ženu u Klinički bolnički centar Zagreb, no putem je preminula.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Krešimir svjedoči: " A onda su bome skoro pola sata čekali da njega izvedu. Njega su u lisičinama, dugim donjim gaćama i majici (izvukli op.a), kao da su ga iz kreveta digli."

Nekoliko sati nakon u stanu na zagrebačkim Srednjacima pronađeno je tijelo starije žene, a za ubojicom se još traga. Kako neslužbeno doznajemo, nepoznati počinitelj je s više uboda oštrim predmetom, vjerojatno nožem, ubio žrtvu. U stanu su bili očiti znakovi provale, a zasad se ne sumnja na bliske osobe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mika iz Zagreba komentira: "Strašno. Ali strašno. Pogotovo kaj je to drugi slučaj."

Mate nam prepričava: "Od pola devet je policija tu. I sad smo čuli da je žena zaklana u stanu. Strašno razbojništvo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Albina Tisanić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu, izvijestila je: " Provode se detaljni izvidi i provest će se sve potrebne dokazne radnje. "

Još uvijek nije napravljena kvalifikacija kaznenog djela na Kvatriću, no ovdje je riječ o femicidu. To je prvi slučaj ove godine, samo nekoliko dana nakon što su stupile na snagu izmjene zakona, kojima je uveden kao novo kazneno djelo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Robert Petrovečki, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu, rekao je: "Ovo državno odvjetništvo za sada provodi sve potrebne mjere i radnje da bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja."

Kako i zašto dolazi do femicida - pitali smo stručnjakinju koja je radila analizu 56 slučajeva intimnog partnerskog femicida u Hrvatskoj od 2016. do 2023. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dunja Bonacci Skendrović, konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama, komentirala je ubojstva: "Tu se ne radi o trenutku da se počinitelju zamračilo ili da je on poludio, pa da je uzeo pištolj, nego se radi o planiranom ubojstvu žene. TC 25:22 Neki femicidi su vrlo slični mafijaškim likvidacijama."

A ovako izgleda crna statistika: Istraživanje je pokazalo da su u 57 posto slučajeva počinitelj i žrtva su bili u braku. Žene su u većini slučajeva ubijene u vlastitom domu, a prosječna kazna zatvora je iznosila gotovo 19 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 45 post slučajeva žene su ubijene hladnim oružjem, mahom nožem. Vatreno oružje je korišteno u 43 posto slučajeva, uglavnom se radi o pištolju. U 79 posto slučajeva riječ je o ilegalnom posjedovanju. Tamo gdje je postojala dozvola, počinitelji su bili policajci!

Dunja Bonacci Skendrović kaže: "To su recimo uhođenje, davljenje koje nema fatalne posljedice, to je kada on prijeti da će sebe ubiti ili nju. Sve su to faktori rizika koji se trebaju shvatiti vrlo ozbiljno."

A koje sada ne shvaćamo ozbiljno. Zato je femicid društveni, a ne individualni problem.