Trulo voće i povrće, proizvodi kojima je istekao rok i oni upitne kvalitete. Sedmero tajnih kupaca je na terenu bilo tijekom petka i subote. Sve su skladištili, analizirali i danas donijeli pred novinare.

"U svih 22 trgovine utvrdili smo da proizvodi s protekom roka trajanja, dakle više nisu smjeli biti na policama, na policama je bilo jako puno proizvoda kojima je senzorika bila upitna, ili ono što je zanimljivo cijene nisu odgovarale onima što su potrošači na blagajni morali platiti", rekao je Josip Kelemen, savjetnik potrošačke udruge "Halo, inspektore".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bili su u svim većim prehrambenim trgovinama u Zagrebu.

Bili su u svim većim prehrambenim trgovinama u Zagrebu. Kupci su zgroženi. Ana iz Zagreba nakon što je vidjela gljive kojima je rok istekao kaže: "To je otrov, to se ne smije koristiti. Strašno". Jelena dodaje: "To je grozno. Iznenađuje me. Ne budete to pojeli, budete bacili u smeće, a budete bacili i svoj novac".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tajni kupci nisu zaobišli ni mesnice.

"U ovom slučaju slanina da je termički obrađena, ne samo da nije obrađena nego se raspala. Donijeli smo jedan uzorak koji je gadljiv, koji je smrdljiv", rekao je Kelemen.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A takvi proizvodi koji se prodaju u ovakvim uvjetima što su zabilježili tajni kupci mogu biti opasni i za zdravlje.

"Sa zdravstvenog aspekta nemam riječi, radi se o nebrizi za hranu koja se nalazi na policama i koju bi trebalo skloniti, vjerojatno je zdravstveno neispravna i ne odgovara zdravstvenim minimumima", rekao je Marijan Katalenić, stručnjak za sigurnost i kvalitetu hrane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trgovci kažu da je problem nedostatak radne snage, ali u ovom i neradni četvrtak.

"Prvo ću reći da su svi proizvodi voće i povrće, proizvodi kratkog roka, tajni kupci su išli nakon neradnog četvrtka i poremećenog plana opskrbe zbog neradnog dana usred tjedna", rekao je predsjednik Udruge trgovine pri HUP-u, Martin Evačić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Državnom inspektoratu s ovom analizom udruge "Halo, inspektore" nisu upoznati, ali su već ranije s njima surađivali i postupali po njihovim prijavama.

Neke od zaprimljenih prijava su opravdane, a dijelom se ne utvrde činjenice po osnovi prijavljenih nepravilnosti. I ostale potrošačke udruge smatraju da je na terenu potrebno što više tajnih kupaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo predlagali ministarstvu gospodarstva da se nastavi tajni kupci nakon što nema dvojnih cijena, ali da sami određujemo što ćemo kontrolirati i gdje i da to objavljujemo i bude putokaz potrošačima", rekla je Ana Knežević, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača.

"Halo, inspektori" će ovo prijaviti i državnim inspektorima.