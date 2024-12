Trebala je to biti pomoć za kupce, a dio trgovca ograničene cijene na policama iskoristio je za dodatnu zaradu. Mlijeko, jaja, ulje, brašno, šećer, pa čak i higijenske potrepštine – gotovo sve proizvode kojima je Vlada zamrznula cijene, prodavali su po višoj. Na djelu ih je uhvatila tržišna inspekcija, koja je posjetila više od tisuću prodajnih mjesta diljem zemlje. U 927 nadzora nije bilo prekršaja, dok su u preostalim trgovinama oko cijena pronašli 184 nepravilnosti.

"Uredba je tu vrlo jasna i te bi trgovce trebalo drastično kazniti. Kad govorimo o drastičnoj kazni onda mislim da ih treba zatvoriti ili bi ih trebalo udariti takvom novčanom kaznom da budu dobar primjer svima drugima da to više nikad nikome ne padne na pamet“ izjavio je za RTL Danas bivši predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

Čemu su sve neopravdano dizali cijene?

Gotovo da ne postoji proizvod na kojem se nije varalo. Najviše neopravdano podignutih cijena bilo je na trajnom mlijeku s 2,8 posto mliječne masti pri čemu je tržišna inspekcija pronašla 21 povredu. Osam povreda se odnosilo na proizvod jestivo suncokretovo ulje, 4 povrede na bijeli kristalni šećer po kilogramu, 10 povreda na brašno tip T-550 glatko po kilogramu, 5 povreda na brašno tip T-400 oštro po kilogramu, 13 povreda na jogurt, čašica i bočica 180 grama/200 grama, 3 povrede na polutvrdi sir Gouda, 6 povreda na riža dugo zrno po kilogramu, 12 povreda na špageti 500 grama, 6 povreda na svježa jaja razred M, kavezni uzgoj 10 komada, 5 povreda na hrenovke, 2 povrede na hamburger slanina po kilogramu, 3 povrede na mrkva u rinfuzi po kilogramu, 6 povreda na šareni grah u rinfuzi po kilogramu, 6 povreda na pasirana rajčica tetrapak 500 mililitara, 4 povrede na limun u rinfuzi po kilogramu, 1 povreda na jabuka "Gala“ u rinfuzi, 20 povreda na mliječna čokolada tabla, 12 povreda na sirup sa šećerom po litri", priopćili su iz Državnog inspektorata.

Dio trgovaca kršili su i ograničene cijene higijenskih potrepština.

"Tri se povrede odnose na pastu za zube 125 mililitara, 8 povreda na gel za tuširanje muški i ženski 250 mililitara, 10 povreda na toaletni papir troslojni 10 rola, 12 povreda na higijenski ulošci standardni po komadu, 1 povreda na pelene standardne po komadu, te 3 povrede na juneći vrat s kostima po kilogramu, dodaju iz Inspektorata.

"Uvijek postoje situacije kada treba izvršiti kontrolu i oni koji zakon ne poštuju pozvati da se korigiraju, iako vodimo računa da su trgovci zadnji u lancu i da često na to ne mogu utjecati, no to ne znači da ne moraju poštivati mjere koje su na snazi“ izjavila je direktorica Sektora za trgovinu HGK Maja Bogović.

Iz Državnog inspektorata kažu da će svi trgovi koji su uhvaćeni u prekršaju morati platiti novčanu kaznu pet do 20 puta veću od krivo zaračunatih cijena.

"I opet će biti pojeo vuk magarca, trgovci će platiti kaznu, nastavit će dalje prodavati po cijenama po kojima žele, a potrošačima će ostati nula. Mi smo upozorili – odmah je toalet papira nestalo, jaja nije bilo, jogurta – svega što bi potrošači mogli kupiti po ograničenim cijenama toga nije bilo, pa su uvijek bili izgovori - sve smo prodali, nismo još popunili police itd., a očigledno je da ih nema", kazala je predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.

Iako znak na proizvodima kojima je ograničena cijena za trgovce nije obvezujuć, njegova cijena jest, no toga se očito nisu svi držali.

