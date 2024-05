Nakon osam godina glazbenik Tony Cetinski ponovno nastupa u zagrebačkoj Areni. Tony pjeva za 35 godina uspješne karijere na svoj 55. rođendan. Nastup počinje u 20 sati, a u njemu će uživati oko 18 tisuća ljudi.

Publika očekuje da će biti ludo i nezaboravno. Neki su prvi put na Tonyjevom koncertu, a neki ga redovito slušaju uživo.

"Večeras sam došla jer dugo nisam bila i baš volim njegove koncerte", rekla je jedna od sretnica koja je kupila kartu za rasprodani koncert.

Neki su došli ranije da uhvate prvi red, a da je sve bilo spremno na vrijeme uživo za RTL Danas potvrdio je sam Tony.

Ovo nije bilo kakav koncert. Vaš je 55. Rođendan i 35 godina karijere. Stvara li Vam to uteg da ovaj koncert mora biti za pamćenje?

"Naravno da da. Baš sam maloprije kad smo se svi okupili, i produkcija i bend, rekao i dao do znanja, da malo taj teret osjete i oni, da mi je ovo najvažniji koncert u karijeri. Iz puno razloga. Neka vremena koje smo prošli zajedno publika i ja, nekakve uspone i padove zajedno smo prošli plakali, smijali se. Od svih vremena koje sam dosad radio, ovo mi se čini stvarno najvažnija. I sad malo sam taj teret prebacio na bend i na ekipu da osjete važnost svega toga jer smo dosta svi napeti bili, pa prenose jedni na druge nervozu. Evo, danas su nam rekli da je Arena rasprodana u kratkom roku. Što se tiče kampanja, sve kampanje se rade po pola godine, godinu dana unaprijed. I onda je nekako puno ležernije, a mi smo nekako onako na brzinu uzeli termin i to je bio moj rođendan. Točno taj datum. Hajde, probat ćemo, idemo. I odluka je izgleda bila dobra."

Koja je onda Vaša večerašnja želja za koncert, ali i za rođendan?

"Moja želja je samo zdravlje. Zdravlje i mir. Ne mislim mir u svijetu, naravno i taj, ali neki unutarnji mir sviju nas i mene i moje familije. Svi su danas tu, i obitelj, i prijatelji, i rođac,i i prijatelji dok sam živio u Zagrebu, svi su došli."

Što ćete Vi onda darovati publici? Jesu li pripreme bile intenzivne i naporne?

"Ja se nadam da ćemo im darovati odličnu zabavu, prvenstveno neka sjećanje na neke pjesme i da ćemo ići kući sretni svi zajedno."

Ovo je vaš četvrti samostalni koncert ovdje u Areni Zagreb. Stvara li to neki uteg?

"Nema više utega jer nemam više uopće taj teret. Ispast će sto posto super zato što potpuno vjerujem onom trenutku kad publika preuzme stvar u svoje ruke, onda je na meni samo da surfam na tom valu i to je... To su nevjerojatne emocije ljubavi koje ja dobivam natrag od svih tih godina. Od svih tih pjesama koje su, eto, naišle na na ljude zaintrigirale njihove živote. To su sve roditelji odavno, već su članovi moga benda svi više manje roditelji, tako da je jedan drugačiji, malo ležerni, a sve zajedno smo to prihvatili. I baš sad uživam u ovom trenutku u mojoj karijeri baš u ovim godinama uživamo najviše."

Vojnik pod zvijezdama naziv je ovog koncerta. Rekli ste, pred vama je ovdje i vojska obitelji i prijatelja koja je došla vas podržati. Koliko vam to znači?

"Najviše na svijetu. Svakom normalnom čovjeku, obitelj i bliski suradnici najviše znače, a i publiku mogu smatrati bliskim suradnikom. U tolikom broju kad publika da nakon toliko godina podršku, onda ti je to već kao jedna velika obitelj."

Tko će biti vaši večerašnji gosti i s kime ćete dijeliti pozornicu?

"Matija Cvek, Adi Šoše, naravno. I bit će tu i moj dugogodišnji suradnik iz Stole Marin Ivanović Stoka. To je vaš djelatnik. Bit će tu još jedan gost iznenađenja kojeg sam najavljivao iz Italije kojeg sam uspio nagovoriti. Jučer sam napokon pobijedio i uspio ga nagovoriti da dođe bar na kratko da se pojavi, tako da očekujte neočekivano."