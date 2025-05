Tjedan dana prije izbora Tomašević na ispitivanju u USKOK-u: 'Neće uspjeti u svom cilju'

Umjesto u kampanji Tomislav Tomašević na ispitivanju u USKOK.

"Ja se ne sjećam da je ikada neki visoki dužnosnik davao iskaz kao svjedok tjedan dana prije izbora na kojima se kandidira i očito je da je cilj da nas se provuče kroz blato, ali neće u tome uspjeti. Vidite i sami po anketama da nama podrška raste, a ne pada", komentirao je Tomašević.

Izašao je nakon sat vremena i dalje kao svjedok.

"Kao što znate ne mogu vam ništa reći vezano za iskaz, samo želim da se sve to raščisti to nam je svima u interesu", rekao je Tomašević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Galićev sin još uvijek u bijegu

Interesi direktora Ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića - te direktora zaštitarske tvrtke Eurolex Slavka Galića bili su, prema sumnji istražitelja, čini se - drukčiji. Obojica su u pritvoru zbog gotovo dva milijuna spornih zaštitarskih ugovora za Hipodrom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Galićev sin Domagoj - bivši predsjednik Uprave zaštitarske tvrtke - još je u bijegu u Bosni i Hercegovini.

"Nisu se ni one informacije da će se javiti s odvjetnikom nisu se ostvarile, sada su na snazi mjere traganja i kada se steknu uvjeti pravosuđe odrađuje svoj dio posla i onda na snazi bude ova međunarodna tjeralica", rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Što kažu politički protivnici?

Za tajming uhićenja predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić krivi HDZ i DORH.

"Mislim meni je to čudno, možda ljudima nije čudno što su vam neki izvidi završili 2023., a onda 2025. dva tjedna prije izbora imate hapšenje. Možda su ljudi krivi, ne dam ruku u vatru ni za kog, ali baš sad..hm", kaže Hajdaš Dončić.

Koalicijski partner Tomaševića brani, a njegova protukandidatkinja Marija Selak Raspudić smatra da je trebao ranije reagirati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On nije htio ništa poduzeti, dakle to su jednostavno činjenice, onda čovjek ne može ne postaviti pitanje ne je li on krao, nego je li on nešto zataškavao", rekla je Selak Raspudić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Mislav Herman poručuje - tajming nije sporan.

"Možemo sada naglašava famozni tajming problem. Očito poštenje na koje su se pozivali niz godina je ovdje narušeno i što će iz ovoga izaći", kaže Herman.

A izaći pred Uskokove istražitelje u aferi Hipodrom, uz zagrebačkog gradonačelnika i njegovog zamjenika, treba više od 150 svjedoka.