Tomašević nakon iskaza u Uskoku: 'Nisam potpisao nikakve fakture'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u petak, nakon davanja iskaza oko afere Hipodrom, kako želi da se taj slučaj raščisti i da je, ako je ukraden gradski novac, apsolutno za to da se pronađe tko je za to kriv i da za to odgovara.

Nakon izlaska iz Uskoka, gdje je kao svjedok bio oko sat vremena, Tomašević je ponovio da se odazvao jer je i njemu i svima u interesu da se taj slučaj riješi.

Foto: Neva Zganec/Pixsell

"Što se tiče tajminga, ne sjećam da se to ikad dogodilo da dužnosnik koji se kandidira tjedan dana prije izbora daje iskaz kao svjedok. Evo, sada se dogodilo i mislim da nam se na taj način želi napraviti politička šteta, ali neće u tome uspjeti. To se već vidi prema anketama, građani vrlo dobro razumiju o čemu se radi i ne nasjedaju na te stvari”, poručio je.

Dodao je da se tek treba utvrditi jesu li svi zaštitari koji su plaćani, tamo i bili, što će utvrditi istraga, a onda treba utvrditi tko je za to sve znao i tko je u tome sudjelovao i s kojim motivom.

"Potpisujem sve ugovore zato što je centralizirana javna nabava u Gradu Zagrebu, to je tisuću ugovora godišnje, no nisam potpisao nikakve fakture za plaćanje ovim zaštitarskim tvrtkama. Što se tiče osiguravanja novca, o proračunu ustanove odlučuje Gradska skupština”, rekao je.

Istraga u aferi Hipodrom pokrenuta je nakon što je prošlog tjedna, zbog isplate 1,8 milijuna eura tvrtki Eurolex zaštita za fiktivne zaštitarske usluge, uhićen ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević, a Uskok navodi da je plaćeno 242.000 radnih sati, iako je izvorno bilo ugovoreno sedam puta manje.

Kostanjević je trenutno u istražnom zatvoru, a uz njega pritvor je određen i Slavku Galiću te njegovom sinu i suvlasniku Eurolexa Domagoju Galiću koji je u bijegu.

Prema tvrdnjama Uskoka, dio sredstava isplaćenih iz gradskog proračuna za zaštitarske usluge međusobno su podijelili Kostanjević i Galići, što oni poriču. Istražitelji su u međuvremenu, prema pisanju medija, pribavili financijske izvode Kostanjevićevog bankovnog računa prema kojem je svoju plaću trošio isključivo na otplatu kredita za stan i automobile.

