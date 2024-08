Traje istraga uzroka strašne tragedije u Malom Lošinju. Trojica pomoraca poginula su nakon što je na njih pala rampa trajekta teška više od 10 tona.

O nezapamćenoj tragediji, ali i stanju flote Jadrolinije reporter RTL-a razgovarao je s glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske Nevenom Melvanom.

Spominje se ljudski faktor, da je to uzrok tragedije?

"Krajnje je neozbiljno, tko god takve kalkulacije daje na samom početku, a istraga još nije de facto završena. Krajnje je neozbiljno davati takve kvalifikacije, ma tko to radio. Ljudski faktor neću komentirati, uvijek kompanije pokušavaju sve svaliti na ljudski faktor, i uvijek sve pokušavaju svaliti na leđa pomoraca. Sami smo svjedoci, ta rampa je pala kako je pala. I tu ne može biti riječi samo o ljudskom faktoru", kazao je Melvan.

Na upit reportera, da ako je bila u ispravnom stanju, rampa nije ni mogla pasti, Melvan odgovara: "Naravno da ne. Ne može ta rampa koja je pod hidraulikom pasti na takav način da ubije tri pomorca u jednoj sekundi".

Trajekt Lastovo star je 56 godina, 1993. bio je u požaru, pa je bio za rezalište, onda je spašen. Je li taj brod siguran?

"To je stari brod. On je dao svoje. 1969. godište je. Bio je kvalitetan brod u svoje vrijeme. Kakvo je bilo njegovo tehničko održavanje ja uistinu nemam detaljnih spoznaja, i to mi je teško komentirati. No, više je nego jasno, da brod koji je toliko star je dao svoje i da je bilo vrijeme da ga se lagano umirovi", dodaje Melvan.

Flota Jadrolinije stara je preko 28 godina. Jesu li ti brodovi sigurni i dobro održavani?

"Veliki je problem flote Jadrolinije i način vođenja Jadrolinije. Mi na to upozoravamo duže vrijeme. Nije ovo prvi slučaj koji se dogodio, ali nažalost je tragično završio. Prije nekoliko tjedana smo imali slučaj broda Oliver koji je u vrlo upitnim okolnostima kupljen i doveden u Hrvatsku, koji je doslovno šest sati plutao između splitskih vrata i Hvara. I samo mogu pitati što bi bilo da je okrenula bura, da se dogodila oluja? Danas bi pričali o puno većim žrtvama", kazao je.

Na pitanje, što misli treba li šef Jadrolinije David Sopta dati ostavku, Melvan kaže: "Zar nije znakovito da u jednoj državnoj firmi koja je u stopostotnom vlasništvu države, predsjednik Nadzornog odbora podnosi ostavku, točno navodeći razloge podnošenja ostavke. Ministar se nije niti o tome očitovao. Stvarno je upitno kamo Jadrolinija ide, ali i kamo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ide?".

"Bio bi minimum pristojnosti da podnesu ostavku. I jedan i drugi. Bili su upozoravani, znali su da situacija nije dobra", zaključio je glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske.