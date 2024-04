Najmlađi gradonačelnik grada na Dunavu, Ivan Penava, možda će biti i ključni faktor u odluci tko će biti idući premijer. Već 10 godina vodi grad na Dunavu.

"Dobar je. Vidite da je sve čisto, sve vodi računa", komentirala ga je Marija iz Vukovara. "Kako da vam kažem. Krajnje udesno. To nije dobro", rekao je Mišo. "Najuspješniji gradonačelnik od rata", rekao je Ante. "Ma, kakav je. Mlad. Još je neiskusan", rekla je Marija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vukovar ga je proslavio, a mi smo ga uhvatili na drugom kraju Hrvatske. Od juga traži podršku da postane jedna od ključnih karika u državi.

"Jednostavno kao potreba na lokalnoj razini, iz pozicije ravnatelja Ekonomske škole u Vukovaru i loših uvjeta koje su ti učenici imali", odgovorio je na pitanje zašto se bavi politikom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Deset je godina bio je član HDZ-a. Kao razlog odlaska naveo je neprocesuiranje ratnih zločina. No narušeni odnosi sa šefom stranke nisu se mogli sakriti. "Koga nema, bez njega se može", poručio je Andrej Plenković. Na lokalnim izborima 2021., HDZ-u otima Vukovar. Na čelo Domovinskog pokreta dolazi iste godine, nakon razlaza stranke s Miroslavom Škorom, koji o Penavi nije htio govoriti.

Politička rečenica koju Penava najčešće ponavlja je nikada sa SDSS-om. "Ta stranka na perfidan način danas, a na puno brutaliniji prije 34 godine je osporavala. Tako da ne nasjedamo na tu priču da je vuk promijenio dlaku", govori o SDSS-u Penava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Vukovaru, doduše, postoji klimava suradnja sa srpskom manjinom. Dogradonačelnik iz redova SDSS-a kaže da grad ide u pozitivnijem smjeru. "Ali isto tako smatram da ponekad grad je taoc gradonačelnika. Zato što svaki lokalni vođa mora imati dobru komunikaciju na nacionalnom nivou. Tamo su pare", rekao je Srđan Kolar iz SDSS-a.

Ćirilicu na gradskim institucijama Penava odbija. "Koristi li Penava žrtvu Vukovara u političke svrhe? Sigurno da mu je koristila pozicija gradonačelnika Vukovara, jer Vukovar je simbol države", rekao je Kolar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Put u gradu simbolu države počeo je kao svako dijete. No u srednjoj školi zadesio ga je rat. Odlazi u Varaždin pa u Zagreb. U mladosti je veslao. "Bio sam sretan i kao veslač i kao profesor i ravnatelj u školi i kao političar. Pogotovo na lokalnoj razini", rekao je Penava.

Ljudi imaju dojam da ste preozbiljni i da se nikada ne smijete? - upitan je gradonačelnik Vukovara. "Možda zbog tema koje opisuju Vukovar i moju političku karijeru", odgovorio je Penava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poručio je i kako se nikada nije opio. "Ne, tu sam atipičan. Nekako me život vodio kroz sportske svlačionice", rekao je. "Bilo je naravno izlazaka kao adolescenti navečer. Mi smo bili Borovčani i išli smo u školu u Vukovar. Tu je uvijek rivalitet, zdravi rivalitet. Pa je tu bilo i nekih krađa, pod navodnike krađa djevojaka", rekao je Penavin prijatelj Ivan Szabo.

Iznenadio ga je odlukom da ulazi u politiku. "Ali, evo sad kad povlačim te neke paralele, on je stvarno na fakultetu sa svima volio stat i popričat. Dosta je to puta meni išlo na živce, jer od fakulteta do menze, za udaljenost od 400 metara trebalo nam je neka dva sata", rekao je Szabo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A mi smo u minuti ispitali Penavu ono o čemu kao političar nikada ne govori.

Knjiga ili film?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Knjiga. Tihi zov Australije. Herman Hesse Sidarta".

Pivo ili vino?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vino, crno vino".

TikTok, da ne?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da".

Jeste na TikToku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jesam".

Treba li djeci do 14 godina zabraniti društvene mreže?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da da".

Rim tim tagi dim ili Thompson?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Thompson".

Najdraži superheroj*

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Supermen".

Hajduk ili Dinamo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svaki hrvatski klub, najviše HNK Vukovar 91., nogometna reprezentacija. Političari smo pa ćemo se držati diplomacije".

Zamolit ću vas još da ispunite anketu, izborni kompas od Fakulteta političkih znanosti, da vidimo kako stojite politički...Vama najbliža politička stranka je…HDZ. Je li točna anketa?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne".

A možda mu baš iz bivše stranke zazvoni telefon u srijedu kada se prebroje glasovi.