Bura u čaši vode: Hoće li Josip Dabro uskoro pjevati izvan koalicije?

Josip Dabro ili Dario Hrebak – tko ispada, a tko ostaje u koaliciji? Iz HDZ-a tvrde - većina je stabilna i poručuju – bura u čaši vode će se smiriti.

Istodobno, za normaliziranje ustaštva premijera Andreja Plenkovića proziva šef SDP-a, no odgovor mu ekspresno stiže iz HDZ-a.

Hoće li Josip Dabro uskoro pjevati izvan koalicije? Čeka se premijerov potez, a iz HDZ-a uvjeravaju većina je stabilna, što je, ističu, pokazalo i jučerašnje glasanje o novom ministru.

"Predsjednik se vraća sutra s puta iz Indije, održat će sastanke sa svim zainteresiranima i bura u čaši vode će se smiriti. U politici je stvar nekakvih kompromisa, dogovora, koji će se sasvim sigurno postići i vladajuća većina kao što je bila stabilna u petak pri glasanju bit će i dalje sasvim sigurno stabilna", rekao je potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner (HDZ).

Do sastanka s premijerom - u Domovinskom pokretu silenzio stampa, a do daljnjega bez komentara i HSLS. No, od zahtjeva ne odustaju - zbog veličanja Ante Pavelića - s Josipom Dabrom za isti stol - više ne žele. Šef HSLS-a Hrebak već je poručio.

"Mi ne dajemo nikad ultimatume, mi smo uvijek samo za prijedloge, za rješenja, za inicijative", rekao je Hrebak.

SDP: 'Toliko političke buke da se sakrije...'

Da HDZ i njegovi partneri stvaraju buku, ističe šef SDP-a. Smatra da to nije slučajno što pokazuje, kaže, Dabrino pjevušenje.

"Toliko buke i bacanja pijeska u oči građana da se sakrije jedna bitna stvar, a znate koji je zaključak u toj gunguli iracionalnosti, medijske i političke buke da se sakrije da je Andrej Plenković dopustio normaliziranje ustaštva i NDH", poručio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

"Stalno im se priviđaju nekakve ustaše, a sve vam je to problem jer oni nemaju nikakvih drugih ideja, oni nemaju nikakvih kreativnih političkih ideja. To vam je priča o Hajdaš Dončiću i ja jedino mogu reći neka nam Hajdaša što je moguće dulje, dok je on predsjednik SDP-a dotle je HDZ potpuno miran i vladajuća koalicija će i dalje vladati", nadodaje Reiner.

Što kažu politički analitičari?

No, tko u toj koaliciji ostaje, a tko ispada? Krešimir Macan smatra da je sve već riješeno i da je Plenković glas Josipa Dabre zamijenio nezavisnom Boškom Ban.

"Dakle, jednim udarcem kao pravi diplomat riješio je sve - zadovoljio je ultimatum HSLS-a - Dabro je van, ima rezervni mandat. Bilo mu je lakše zamijeniti jedan nego dva od HSLS-a i zadovoljio uvjet. Dakle, Dabro je izvan koalicije, DP je u koaliciji, ali Dabro više nije i Dabrov glas ne znači ništa. Dabru ostaje njegov status, baš ko gubavac izoliran od svih", rekao je politički analitičar Krešimir Macan, nadodajući kako DP ima puno razloga da bi na to pristali, a da je Dabro "sam sebe ubio".

Drukčiji rasplet vidi politolog Jakov Žižić. Smatra da će u koaliciji ostati i DP s Dabrom i HSLS.

"To je stvaranje dojma o vlastitoj odlučnosti i principjelnosti, ali oni će naći nekakvo džentlmensko rješenje u smislu da njih prvenstveno okuplja HDZ i onda oni mogu kao ti manji partneri kazati - da mi jesmo kao nešto između sebe posvađani, ideološki se i politički ne slažemo, ali je taj HDZ kao vodeća dominantna stranka koja nas okuplja i mi smo prvenstveno s njima u suradnji, a ne s tim našim neistomišljenicima iz Vlade", rekao je Žižić.

Hoće li za isti stol premijer uspjeti okupiti Dabru i Hrebaka - jasnije će biti već idući tjedan.