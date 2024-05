Primiti novi život u ruke najljepši je osjećaj, a biti primalja za Doroteu Ratkajec , primalju u KBC Sestre Milorsdnice je puno više od posla.

„Definitivno to je roller coaster emocija. Stalno moramo biti kreativni. Mislim da ljepšeg posla nema, ne mogu ni reći da je to posao to je poziv, s tim se moraš roditi i to moraš voljeti“, rekla je Dorotea.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko je djece na svijet došlo uz njezinu pomoć više ne broji. Primalja Nathalie Anđelović to radi već 34 godine, a neke trenutke posebno pamti.

„Žena je rekla toliko ste mi bili dobri da evo ja ću dati svojoj djevojčici ime po Vama. To je priznanje da sav taj trud i rad nešto znači ženama. Ima tih trenutaka, na primjer kad te sutradan na hodniku zagrle i kažu hvala puno“, kaže Nathalie Anđelović, primalja u KBC-u Sestre milosrdnice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz majke su prije, za vrijeme i nakon poroda, pomažu im u svakom lijepom i teškom trenutku.

„One su potpora i utjeha. Puna si emocija, a one su tu s tobom i nose sve to skupa s tobom i sve čine da ti olakšaju“, kaže Lucija Petrač iz Zagreba

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Moja mama je primalja tako da oduvijek slušam o pozivu primaljstva. To povjerenje koje se gradi toliko je važno kroz tih nekoliko sati koliko traje porod. Primalja me vodila korak po korak i ja sam se osjećala sigurno“, rekla je Klara Matejčić iz Zagreba.

Primalje su tu za sva njihova pitanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„To je priprema, neznanje, strah i onda mi to uvijek nekako ublažimo. Sam taj osjećaj ljubavi, ispunjenosti i sreće, kada vidite majku da izlazi s osmjehom na licu i da je i ona sama zadovoljna to jednostavno nema cijenu“, kaže Viktorija Varošanec primalja u KBC-u Sestre milosrdnice.

Da jedni bez drugih ne mogu kažu i liječnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je jedna međusobna suradnja, bez dobre primalje niti jedno rodilište nikada ne bi moglo funkcionirati“, kaže Neven Tučkar, zamjenik ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice.



Na međunarodni dan primalja one upozoravaju. Već sada u sustavu ih nedostaje, a za 10-ak godina trećina će otići u mirovinu. Studij primaljastva postoji samo u Rijeci i Splitu.

"Tempom kojim sada educiramo primalje, ako sve i ostanu u sustavu i ne odu iz Hrvatske nećemo nadoknaditi ni trećinu onih koji će nedostajati za 10 godina. To je budućnost, ali već u ovom trenutku nedostaje primalja i u ovom trenutku se otvaraju radna mjesta na koja se nitko ne prijavljuje jer primalja na burzi rada nema“, poručila je Barbara Finderle, predsjednica Hrvatske komore primalja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KBC Sestre milosrdnice i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci potpisali su ugovor o suradnji koji će omogućiti studentima prijediplomskog stručnog studija primaljstva praksu i vježbe u KBC-u Sestre milosrdnice.



"Važan je to ugovor za fakultet jer širi nastavnu bazu, ali i za nas jer većina studenata je iz Zagreba i okolice gdje takav studij ne postoji“, poručio je Neven Tučkar, zamjenik ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice.



Primalje očekuju promjene jer o njima ovisi svaki novi život, a majke i bebe zaslužuju najbolju skrb.

Povodom Međunarodnog dana primalja mnoga rodilišta će tijekom idućeg tjedna imati dane otvorenih vrata , a Hrvatska komora primalja poklanja trudnicama i njihovim partnerima besplatan tečaj za porođaj i dojenje u Zagrebu.