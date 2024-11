Tenkovi JNA, krvava zora i pretužno sjećanje. U Škabrnja raste frustracija: 'Teško mi je zaboraviti lica'

Kolona sjećanja krenula je od Ambara - na ulazu u Škabrnju – prema središtu mjesta cestom kojom su prije 33 godine sve pred sobom gazili tenkovi JNA vođeni od zloglasnog Ratka Mladića.

"Kad se tenk popeja, čuli smo ustvari da je jedan čovjek doša tu iz Ambara, i reka da spašavamo svoje. Tako smo nas troje-četvero išli po ovim podrumima, izvlačiti ih. Neke smo izvukli, a neke ne.. Bili su dva tenka i transporter, neki su ročnici bili tu i meni su rekli: „Bježi, bježi!“. Ustvari su me tkoreći spasili" kaže Nediljko Jurić iz Škabrnje koji je na položajima i noć prije gledao tenkove koji su ujutro u 7 sati krenuli u smrtonosni pohod po pitomom ravnokotarskom selu.

Samo taj dan svirepo je pobijeno ukupno 45 mještana i 15-ica branitelja. U blizini je bio i Tihomir koji je i danas došao u Škabrnju u invalidskim kolicima.

"To mi je izuzetna čast, bez obzira na ovu kišu. Nije mi bilo teško. Ne, naprotiv. Mi smo bili u Škabrnji, HOS, 45 dana dok Škabrnja nije ponovo pala" kaže branitelj iz Zadra Tihomir Kocanović.

'Oduprjeli smo se srcem'

Branitelji iz svih krajeva Hrvatske dobro pamte kako ih je vijest o padu Vukovara i Škabrnje još više ujedinila da ustraju u otporu agresoru.

"Ništa nas nije moglo slomiti. I ta ljubav prema domovini, zato sam se ja vratio u Hrvatsku ’91. je bila jača od svega – i od tenka, i od topa, i od stotinu čeda - kaže hrvatski branitelj Krešo Hotka koji sada živi na Viru, a Živko Pinčević, predsjednik Udruge branitelja PU Dubrovnik, okružen suborcima i prijateljima sjeća se: - Oduprjeli smo se srcem. Nismo imali oružja, ali smo se oduprijeLi stvarno. Ljudi su pozatvarani i po zatvorima u Morinju i Bileći, ali nismo se predavali.

"Imali smo i svojih problema sa sobom, ali tek smo nakon dan, dva, tri saznali kakvi se strašni zločin u biti desio i ovde i u Vukovaru - dodaje Ante Paut branitelj iz Sinja u to doba pripadnik Pauka.

Kao sudionik tih dana i zadarski župan pamti kako je noć prije bio kod obitelji koja je sutradan ujutro pobijena među prvima.

"Teško mi je ta lica zaboraviti. Ti ljudi su vjerovali u to da oni nisu ništa krivi, da su oni civili, da će vojska doć, proć, ako i dođe do napada. Nisu uopće vjerovali da će doći do napada - prisjeća se zadarski župan Božidar Longin (HDZ).

Zločincima nije suđeno

Iz godine u godinu u Škabrnji raste frustracija što zločincima nije suđeno iako su identificirani.

"Što se tiče samog procesuiranja, na tome treba apsolutno nastaviti raditi. Jednom prilikom susreta s tužiteljem Revizijskog suda smo razgovarali upravo i o tim zločinima koji su ovdje počinjeni", kaže ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan (HDZ) , a njegov kolega Oleg Butković (HDZ), ministar mora, prometa i infrastrukture danas se nije želio baviti političkim pitanjima:

"Ovdje su moji korijeni, svake godine sam tu. Danas je ovo prigoda da odamo počast svim žrtvama Domovinskog rata, svima onima koji su dali svoje živote u Vukovaru, Škabrnji, ali i diljem zemlje.

U Koloni sjećanja je u Škabrnji uz 6 ministara hodao i predsjednik Zoran Milanović koji se po dolasku rukovao i pozdravio s Butkovićem.

Na groblju, kraj spomen križa su zapaljene svijeće i položeno cvijeće dok su čitana imena ukupno 86 mještana poginulih u Domovinskom ratu koja Škabrnja nikada neće zaboraviti.