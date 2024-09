Može li Taylor Swift odlučiti američke izbore? Jednom porukom mobilizirala stotine tisuća birača

Odnijela je sinoć sedam nagrada, postala najnagrađivanija u povijesti MTV-jevih dodjela, ali najviše je odjeknula njezina završna poruka fanovima. "Ovo je nagrada obožavatelja i vi ste glasali za ovo. Toliko to cijenim. A ako imate više od 18 godina, molim vas da se registrirate kako biste glasali za još nešto što mi je jako važno. To su predsjednički izbori u SAD-u 2024. Volim vas! I hvala vam na ovom trenutku!", rekla je Taylor Swift pred oduševljenom publikom na dodjeli MTV-jevih nagrada u New Yorku.

Objavu 'žene s mačkama bez djece' na Instagramu, kojom je nakon debate podržala Kamalu Harris za predsjednicu, do sada je lajkalo preko 10 milijuna ljudi, u dva dana na 281 milijun pratitelja dobila je još tri milijuna. A ključna brojka mogla bi biti 350 tisuća posjetitelja na vladinoj stranici za registraciju novih birača, nakon posta na Instagramu.

"Upravo je Taylor Swift s ovim značajnu stvar napravila, jer svi ti koji su posjetili su vjerojatno mlađi ljudi koji nisu bili ni svjesni da se trebaju registrirati", ističe komunikacijski stručnjak Željko Riha. Njezina je poruka uostalom dizajnirana baš za tinejdžerke s pravom glasa.

"Te žene mogu glasati i mogu odlučiti Arizonu, Georgiju, Nevadu, svugdje gdje će biti 10 tisuća gore ili dolje, mogu odlučiti. Ako se to dogodi, mi, naravno, nikada nećemo znati da se zato dogodilo, ali nije isključeno. I zato se svi toliko nerviraju oko Taylor Swift", kaže Zoran Kurelić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

I zato je Donald Trump neki dan ritvitnuo podršku Taylor Swift njemu, iako je bilo jasno da je AI lažnjak. A još dok je bio predsjednik, ovako je 2018. reagirao kad je Taylor podržala jednu demokratsku senatoricu: "Recimo da mi se Taylorina glazba sada sviđa oko 25 posto manje".

Zato mu se iz dana u dan sve više sviđa najbogatiji čovjek na svijetu, posljednjih dana jedan od njegovih najglasnijih pristaša. Između hvalospjeva o njegovom SpaceX-u i prvoj komercijalnoj svemirskoj šetnji, na svom Twitteru, pardon X-u, i dalje stavlja objave podrške Trumpu, čak i ženu koja potvrđuje da Haićani jedu mačke, tezu koju je u debati iznio sam Trump. Ali Elonov utjecaj je neusporediv s Taylorinim.

"Tu Elon Musk gubi u svemu. Čak ga ni republikanci ne smatraju baš nešto pozitivnim tipom. Twitter je kupio, preimenovao u X, mnogi ga i bojkotiraju kao društvenu mrežu, znači i tu ima problema. I s druge strane, nije on pozitivan kao Taylor Swift, nema te afirmativne poruke", naglašava Željko Riha.

Ali Trump ga želi na čelu komisije za procjenu učinkovitosti rada vlade koju misli osnovati ako pobijedi. "Elon je, budući da nije previše zauzet, pristao voditi tu radnu skupinu. Bilo bi zanimljivo. Ako ima vremena, bit će dobar da to učini", izjavio je Trump neki dan na skupu o ekonomiji.

Inače, unatoč gotovo globalnom konsenzusu da je preksinoć izgubio od Kamale Harris, Trump misli drukčije. "Mislim da je ovo bila moja najbolja debata dosad. Imao sam ih puno, a ova je bila najbolja", izjavio je odmah nakon završetka.

S druge strane, Kamala Harris treba se sjetiti situacije sa Hillary Clinton 2016. "Ona bi morala imati više od četiri, čak i pet posto na dan izbora, jer u državama koje su "battleground states", tu je užasno na knap i ako ne bude imala tri do četiri posto prednosti najmanje ona uopće nije favorit. Prema tome, mislim da je trka sada potpuno izjednačena, bez obzira na debatu", zaključuje Zoran Kurelić.

Zato bi se važnijom od debate mogla pokazati Taylor Swift. Kad bi zvijezda rođena u Pennsylvaniji donijela prevagu Kamali samo u toj ključnoj državi njezina bi podrška mogla ući u političku povijest kao jedna od najvažnijih ikada.

