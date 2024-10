Hrpa taksista u Zagrebu vozi bez dozvole, neki ne znaju ni jezik: 'Ljudi gube povjerenje'

Trećina svih taksista i čak polovina stranih - nema odgovarajuće dozvole, utvrdili su prošli vikend zagrebačka policija i Državni inspektorat. Nakon ovih nevjerojatnih rezultata postavlja se pitanje kako je moguće da itko bez provjere i preko noći krene obavljati posao profesionalnog vozača.

Tko nas sve i kako vozi hrvatskim cestama te imaju li taksisti baš sve potrebne dozvole, provjeravala je zagrebačka policija. I u svega nekoliko sati akcije - došla do poražavajućih rezultata. Više od trećine taksista uhvaćeno je bez dozvole, licence ili su vozili neispravne automobile Ako se gledaju samo strani vozači, statistika je još gora. Njih 50 posto uhvaćeno je u radu na crno, bez dozvole i licence. "Od ukupno 20 obavljenih inspekcijskih nadzora u 10 inspekcijskih nadzora utvrđen je možebitni neprijavljeni rad državljana trećih zemalja", poručuju iz Državnog inspektorata.

Divlji zapad na cestama

Da su se prometnice pretvorile u divlji zapad govori nam iskusni taksist s 15 godina radnog staža. Liberalizacija i aplikacije omogućili su svima da postanu vozači. Nitko ne provjerava vozačke vještine onih koji primjerice dolaze iz egzotičnih zemalja u kojima vlada drukčija prometna kultura. "Uopće se ne zna tko radi, tko vozi, kamo vodi", govori nam profesionalni taksist Zdenko Bajić. Prepričava nam koliko je strogi ispit on mogao položiti da bi postao taksist. Danas toga nema. "To su odgovorni nadležni, ne? Znači nisu krivi oni koji mogu raditi već ovi koji to ne kontroliraju i dozvole da to bude tako kako je. Sve je na politici", dodaje Bajić.

Licence za taksi djelatnost izdaju jedinice lokalne samouprave. Da bi netko postao taksist treba tek predočiti vozačku dozvolu. Gdje je izdana? Je li ispravna? Puno tu ima prostora za muljaže pa čak i krivotvorine, govore upućeni. "Čovjek se pita zaustavlja li i kontrolira li netko te taksiste na dnevnoj bazi. Ljudi se pitaju što se to događa. Ljudi gube povjerenje u taksi službe i taksi vozače", objašnjava prometni stručnjak Goran Husinec.

Struka traži tečajeve jezika

Veliki je problem i nepoznavanje jezika. Teško se snaći u novom i nepoznatom gradu vozačima koji ne barataju osnovama hrvatskom ili barem engleskog jezika. "Najveći problem je što oni ne poznaju grad i jako često fulaju gdje moraju ići, ne može im se objasniti jer oni ne znaju nit hrvatski ni engleski. I onda je ta komunikacija veliki problem", požalila se Kiara iz Zagreba. Njezina sugrađanka Elza govori: "Na Autobusni sam došla i rekla sam da me vozi do Sesveta. Nije samo znao, a ne znam je li imao vozačku."

Struka stoga poziva da se pod hitno uvedu obvezni tečajevi učenja osnova jezika. "Naši ljudi kada voze taksi u Europi i Njemačkoj, moraju polagati njemački jezik kako bi se znali razgovarati sa svojim mušterijama", kaže Husinec.

Taksi tržište je liberalizirano i cijene vožnje su pale. I to je dobra vijest. No pitanje uz koju cijenu? Rezultati policijskih akcija pokazuju da se neke stvari moraju mijenjati. I svakako - bolje provjeravati.

