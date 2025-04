Velečasni Borna o smrti pape Franje: 'Otišao s uskrslim Kristom. Naslijeđe ćemo otkrivati godinama'

Vijest o Papinoj smrti zatekla je i brojne svećenike za vrijeme i uoči svetih misa koje se danas održavaju. Razgovarali smo s velečasnim Bornom Puškarićem iz Župe svetog Blaža u Zagrebu.

"Jučer je Sveti otac Franjo smogao snage i čestitao cijeloj crkvi Uskrs. Zaželio nam je svima sretan Uskrs. Danas na Uskrsni ponedjeljak je preminuo. Nekako je moj dojam da je preminuo s uskrsnim Kristom. To znači da se rodio za za život koji je ispovijedao i vjerovao cijeli život, da je sada s Ocem nebeskim. Žalostan sam, pomalo i u šoku jer nisam to mogao očekivati na uskrsni ponedjeljak, ali očigledno je i to jedna poruka koju Sveti otac Franjo ostavlja iza sebe. Poruka vjere u Krista Uskrsloga i ono što ta vjera znači za nas vjernike.

'Ostavio veliko učiteljstvo'

Na pitanje kakav je trag papa Franjo ostavio svećenik odgovara:

"Mislim da se na prvu može kazati dok dolazimo k sebi od ove vijesti da je taj trag nešto što ćemo zasigurno otkrivati u danima i godinama koje su pred nama. Mislim da je on bio jedan veliki papa i da je Crkvi, ali ne samo Crkvi, nego i cijelom čovječanstvu ostavio veliko učiteljstvo koje ćemo uz Božju pomoć otkrivati. Možda ćemo tek kada prođe neki vremenski odmak vidjeti mnoge njegove proročke riječi i geste".

