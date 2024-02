Dan je Crvenih haljina - nacionalne kampanje za prevenciju moždanog udara i drugih kardiovaskularnih bolesti kod žena. Naime, moždani udar drugi je najčešći urok smrti u Hrvatskoj i od njega češće umiru žene nego muškarci. Čak 60 posto od ukupnog broja umrlih od moždanog udara - upravo su žene. Cilj kampanja je potaknuti žene da se brinu o svom zdravlju, prvenstveno zdravlju srca i krvnih žila, jer je većinu tih bolesti moguće spriječiti zdravim životnim navikama.

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu obilježava se upravo dan crvenih haljina. Brojni su došli dati podršku, a među njima i supruga predsjednika Zorana Milanovića Sanja Musić Milanović s kojom je razgovarala reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić.



Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko su žene uopće svjesne ovog važnog i velikog problema? Imate li vi u svom krugu bliskih ženska koje su doživjele moždani udar?

Nažalost, imam. I to više njih. Moja baka je, recimo, imala fatalan ishod. Bilo je to davno, kad i nije bilo prepoznato da je to značajno kod žena. U zadnjih desetak godina prepoznajemo da žene od menopauze hormonalni status ne štiti jednako od moždanog udara kao i muškarce.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čini li vam se da su žene osviještene o tome?

Teško mi je odgovoriti - neke jesu, neke nisu, ali mi smo zato tu ,ne samo danas, nego cijelu godinu,da osvijestimo sve žene da brinu o svom zdravlju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podaci pokazuju da se 50 posto moždanih udara može spriječiti. Vi se djelomično bavite i kroz Nacionalni program prevencijom - što je od prevencije najvažnije?

Regulacija tjelesne mase, tjelesna aktivnost. Izađite žene i muškarci - izađite zajedno! Prošećite, odite u vrt! To nikakve nisu naročite sportske aktivnosti, ali znatno ćete pridonijeti svojem zdravlju i smanjiti rizik od moždanog udara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se više rješavate stresa?

Tjelesnom aktivnošću i to redovito.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potiče li vas suprug da malo usporite ritam?

Nikad. Ali mislim - nema me što poticati. Ja sam naprosto takva. Ja imam brzi ritam.