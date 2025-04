Da 'pokriju' troškove krizme, roditeljski džepovi trebaju biti kao crna rupa: Evo koliko staviti u kuvertu

Krizme se, kad je riječ o cijenama, pretvaraju u manje svadbe. Troškovi lete u nebo, a s njima i iznosi dara. "Dvjesto do tristo eura jer su cijene porasle i trebaju se ljudi pokriti nekako", kaže nam jedan prolaznik.

Druga prolaznica ističe - "sto eura je nekakav minimum", a dodaje i što se u njeno vrijeme poklanjalo. "Poklanjali su se satovi, lančići, ali mislim da se to danas baš više ne radi, pa je novac nekako prikladniji", kaže.

Još jedna građanka kaže nam da ja danas to jako teško odlučiti i slaže se da se ne bi trebalo dati ispod sto eura. Ako je u pitanju poklon, kaže da je ona i dalje za zlatninu ili nešto što će ostati kao uspomena. A cijene zlata divljaju, pa se sve češće kupuje srebrni nakit. Izbor pada na naušnice ili narukvice.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nakupi se troškova ako se razmišlja o odjeći, šminkanju...

"Koliki je džep kupca, toliko se razvuku, ne znam kako bih drugačije rekla. Uglavnom, otprilike vam je to od minimalno stotinjak eura", kaže djelatnica zlatarne Gordana Brkić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve dublji mora biti i roditeljski džep. Prosječna cijena stolice za proslavu pričesti ili krizme u Zagrebu je 65 eura, a uključuje piće te kolače i tortu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za haljinu ili odijelo izdvaja se stotinjak eura, za cipele 60-ak, a frizuru 35 eura. Ako krizmanica želi šminkanje, potrebno je 50-ak eura, a buket stoji oko 40 eura.

Koliko staviti u kuvertu?

Trošak roditelja jedne krizmanice time se penje na više od dvije tisuće eura, a da bi se roditelj samo "pokrio", u kuvertu je potrebno staviti 75 eura. Iako je riječ o tinejdžerima itekako znaju što žele.

"Dapače one su najmaštovitije, što je mlađe to zna što želi i kako se želi obući, dolaze sa slikicama idejama, želim to to i ništa drugo", komentira krojačica Lucija Petras.

Koliko košta da košta - želi se i proslaviti. Iz godine u godinu sve ranije kreće i lov na mjesto u restoranu.

"Puni smo do kraja lipnja, a rezervacije su nam već krenule početkom listopada. Praktički smo do polovice studenog bili skoro puni", ističe voditelj restorana Ivan Brekalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sam sakrament, bilo pričesti ili krizma, Crkva ne naplaćuje. Pa je i preporuka da proslave ipak budu jednostavnije i skromnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kardinali otkrili koliko dugo će konklave trajati: 'To je osjećaj koji imamo u dvorani'