KATASTROFALNE POSLJEDICE / Svaka druga medicinska sestra bori se sa zabrinjavajućim problemom

Gotovo svaka druga medicinska sestra ili tehničar se zbog svojeg posla uvijek ili često osjećaju umorno i iscrpljeno. Pokazali su to rezultati istraživanja Hrvatske komore medicinskih sestara u kojem ih je sudjelovalo 4.590. Visoka razina stresa kojoj su izložene povezana je s preopterećenjem poslom i velikom odgovornošću prema ljudskom životu i zdravlju. Istraživanje je pokazalo i da su nezadovoljne primanjima, a svaka treća medicinska sestra frustrirana je poslom. "Od sljedećeg tjedna ćemo za medicinske sestre otvoriti savjetovalište za mentalno zdravlje, za sve one sestre koje imaju taj sindrom sagorijevanja na radnom mjestu, da mogu doći u prostorije Komore četvrtkom od četiri do osam sati. Svaki dan popodne otvorit ćemo telefonsku liniju gdje će se moći savjetovati i izventilirati taj sindrom sagorijevanja iz sebe i dobiti određene savjete", poručio je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić