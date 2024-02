Sabor nije raspušten, no zastupnici o tome raspravljaju već satima, a mogli i do zore. Uživo iz Sabora uključila se RTL-ova reporterka i otkrila da bi se o raspuštanju Sabora moglo glasati idući tjedan.

Dok je rasprava još uvijek žustra, razgovarala je sa zastupnicom Mirelom Ahmetović (SDP) i Josipom Borićem (HDZ).

Glasa se idući tjedan, u srijedu?

Borić: "Kada govorimo o točki o raspuštanju Sabora, mislim da ćemo glasati u srijedu. Zamišljeno je da danas odradimo raspravu, a idući tjedan glasamo. Mislim da su rezultati glasanja već poznati s obzirom na raspravu koju smo vodili. Jasno je da se inicijativa oporbe raspala u samom začetku".

Računa li SDP da ima dovoljno glasova?

Ahmetović: "Ne bih bila tako sigurna da se rezultati glasanja već znaju s obzirom na reakciju kolegice Jeckov koja je izjurila iz dvorane nakon što je čula teške uvrede od strane zastupnika HDZ-a na račun vjerskih institucija pravoslavne vjere i onim doskočicama kojim su se koristili pojedini zastupnici HDZ-a. Rasprava se svela na komunizam, devedesete, razbijanje ćiriličkih ploča za što se trebaju zalagati manjine, na ljudskim pravima i na vjerskim institucijama".

'Peđa Grbin je budući premijer'

Što ako se dogodi da SDP, odnosno oporba uspije dobiti dovoljno glasova? Vidjeli smo danas da je Domovinski pokret napustio raspravu, ali oni će svakako glasati za.

Borić: "Vidjeli smo što se danas događalo, od jutra smo najavili da će HDZ skinuti rukavice i pokazati svoj borbeni stav".

Inače ima rukavice?

Borić: "Bili smo dosta mirni na sve ove uvrede koje smo slušali tijekom godina. Ali danas smo uzvratili jezikom kojim se razgovara oporba i nisu se baš snašli. Vidjeli smo potpuno izgubljenog Peđu Grbina koji više na kraju nije imao snage ni braniti se od svega što smo mu rekli. Mislim da smo ga prokazali kao lošeg lidera oporbe, da ima manjkavosti, da je moralno oštećen. Nije mi htio odgovoriti na pitanje može li uopće ući u političku utrku sa svim ostalim političkim protivnicima".

Je li sada pravo vrijeme za izbore? Je li SDP sada spreman, s obzirom na to da nismo čuli u kojem bi obliku izašao na izbore?

Ahmetović: "SDP je itekako spreman, a ono što govori tome u prilog je i trosatno odgovaranje Peđe Grbina, budućeg premijera, na takozvane replike HDZ-a gdje je uspio sam izbaciti 14 zastupnika HDZ-a povredama poslovnika. A još 25 ih ima po dvije povrede poslovnika, dakle imaju još jednu jedinu priliku za uzeti riječ. Toliko o tome koliko je Peđa Grbin bio uspješan ili neuspješan u raspravi. Gledatelji su to vidjeli. Da je krajnji trenutak da se raspišu izbori, odlučio je sam HDZ imenovanjem Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika kako bi štitio da se kriminal iz redova HDZ-a ne javlja javnosti, odnosno da građani ne budu informirani o tome. A da bi to proveo, mora provoditi i takozvani Lex AP, odnosno progon i maltretiranje svih istraživačkih novinara koji su sav kriminal u proteklih osam godina Andreja Plenkovića itekako otkrivali. I imali su što otkriti".

'Nećemo raspustiti Sabor dok ne odradimo sve što smo obećali građanima'

Zašto je HDZ uopće protiv raspuštanja Sabora? S obzirom na to da će se Sabor ionako raspustiti kroz dva tjedna ako izbori budu na proljeće?

Borić: "Danas smo slušali priču da se mi bojimo raspuštanja Sabora. Dok god Vlada ima većinu u Saboru, ima pravo raditi svoj posao".

Do kada, proljeće ili jesen?

Borić: "O tome ćemo mi odlučili u trenutku kad odradimo sve što smo obećali hrvatskim građanima. Onda smo itekako u zakonskim i ustavnim rokovima. A sve ovo siljenje oporbe koje smo vidjeli rezultiralo je njihovim porazom danas. Sve što smo gledali na bini, ono veliko zajedništvo se danas raspalo. Vidjeli ste da su zastupnici Možemo! pustili Peđu Grbina da se brani sam, pustili su ga i Socijaldemokrati. Raspali su se, a desnije opcije od HDZ-a kao što su Suverenisti, Domovinski pokret, napustili su sabornicu i ne žele u tome sudjelovati".