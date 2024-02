U parlamentu je počela rasprava o raspuštanju Hrvatskog sabora. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odmah je ujutro najavio kako neće pretjerano upozoravati zastupnike na teške riječi. Bit će ovo, rekao je, najslobodnija rasprava.

Prijedlog je još u prosincu u proceduru uputio SDP, nakon afere Mreža, a u raspravu su ga svojim potpisima pogurale ostale lijeve stranke, ali i MOST i Hrvatski suverenisti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jandroković je isprva objasnio da ova točka nije uvrštena u dnevni red na temelju prikupljenih potpisa, jer nisu stečeni uvjeti za to, već ju je uvrstio "na temelju vlastite odluke".

Rasprava se tijekom dana zahuktala. "Ako sam bio dio neke afere, bio sam lovac u kojem lovi mutne ribe poput vas", poručio je MOST-ov Nikola Grmoja. Brzo mu je odbrusio Hrvoje Zekanović koji je rekao da će Grmoja i njemu slični sutra pokušati "držati ljestve vlasti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zastupnik Marijan Pavliček ustvrdio je da je vrijeme za izbore. "Zaslužili ste da se odmorite, a i hrvatski narod je zaslužio da se odmori od vas", kazao je.

Oporbena stranka koja nije potpisala zahtjev za raspuštanje Sabora je Domovinski pokret. Iz Sabora se uživo uključio njihov zastupnik Stipo Mlinarić i komentirao zašto nisu potpisali zahtjev, a dotaknuo se i pitanja izbora i moguće koalicije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto Vi zahtjev za raspuštanje niste potpisali?

"Nitko nas nije ni tražio potpise kad su se skupljali u prosincu. Samo ću podsjetiti da je Domovinski pokret prije točno godinu dana tražio opoziv premijera Plenkovića. To je glava i problem svega. Tada smo pozvali sve oporbene stranke da potpišu to i potpisali su. Nas su sada izbjegli, ali drago mi je da su se outali Suverenisti i MOST koji su otišli s Katarinom Peović i Sandrom Benčić. Rekao sam kad sam tražio stanku da će Domovinski pokret u petak glasovati za raspuštanje Sabora, ali da neće sudjelovati u ovom cirkusu koji se događa u sabornici. Vidjeli ste što se sve događalo. Vjerujte mi, bilo me sram sjediti u sabornici".

Što mislite, zašto Vam nisu ponudili? Očito vas doživljavaju kao skrivenog HDZ-ova partnera?

"Glasno i jasno sam rekao da mi nikad nećemo otići s Možemo, ali da nikad nećemo otići s SDSS-om i ekipom, HDZ-om. Rekao sam sve što mislim o njihovoj koaliciji. Domovinski pokret je treći put. Imamo lijevu i desnu stranu komunističke partije koja se svađa. I imate onaj srednji red gdje sjedi Domovinski pokret koji ima svoje politike, stavove i izlazimo samostalno za izbore. Pozivamo ljude da izaberu nešto drugo, a ne ove dvije iste strane jedne partije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A nakon izbora, HDZ i Domovinski pokret u koaliciji ili suradnji?

"Nakon izbora će hrvatski glasači odlučiti kome će dati povjerenje. Pozivam ih da izaberu treći put, a to je Domovinski pokret sa svojim koalicijskim partnerima koje ćemo predstaviti kad se raspišu izbori i kad se bude znao njihov izbor. Imat će ljudi za koga glasati, za promjenu ovog stanja koje nas guši 30 i nešto godina. A to je smjena HDZ-a pa malo SDP-a i tako unedogled".

Što je sa suradnjom s EU zastupnikom Mislavom Kolakušićem? Hvalili ste ga, rekli da vam je blizak u svim stavovima, jeste li s njim dogovorili suradnju?

"Pregovaramo i s njim i s još mnogim pojedincima ili manjim strankama. Sve ćemo to objaviti na vrijeme kad budu raspisani izbori. Ali vidimo da ih Andrej Plenković skriva i nema hrabrosti reći 'bit će u petom mjesecu, šestom ili devetom', kad je zadnji rok. On se toga boji, ali mi smo spremni za izbore. Kad glasači dođu na biralište, zaokružit će Domovinski pokret".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vratimo se na raspravu o raspuštanju Sabora koja traje, što konkretno očekujete?

"Očekujem kao i kad je bio opoziv Andreja Plenkovića. Samo što bih bio sretniji da su sad ponovo tražili njegov opoziv. Pa da on dođe u sabornicu, da ga možete pogledati u oči i reći što ga treba. Ovako govorite zidovima, nema nikoga ispred Vlade da možete nešto reći. Očekujem da će većina HDZ-a i SDSS-a u petak izglasati da se Sabor ne raspušta. A kad kaže veliki vođa Andrej Plenković, onda će se raspustiti".

Kad Vi očekujete izbore?

"Očekujemo realno da će biti krajem travnja, početkom svibnja. Ali sve je u rukama jednog čovjeka što nije dobro za demokraciju u Republici Hrvatskoj".