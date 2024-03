Smiješak na licu Mihaela Mikića pri ulasku u osječku sudnicu, vrlo brzo je nestao. Zbog financijskih poteškoća Dinamo mu je, kaže u razdoblju od 1999. do 2001. godine bio dužan oko 200 tisuća eura pa je u dogovoru sa Zdravkom Mamićem pola duga dogovorio oprostiti, a pola ovako naplatiti.

"Veli on odi u BMW Tomić izaberi auto, uzmi auto i mi ćemo to podmiriti, ja sam otišao u BMW Tomić uzeo auto, gospodin Mamić Zdravko ili tko je to podmirio, kasnije sam vidio da je auto registriran na Mamić sport agenciju", kaže Mihael Mikić, nekadašnji nogometaš NK Dinamo.

Dug je opet rastao, a kada je dosegao 120 tisuća eura Mikić opet odlazi Mamiću.

Dogovaraju da se pola duga opet oprosti, a 60 tisuća eura isplati.

"I on kaže ne mogu, ne mogu, morat ću ti to dati opet, morat ću ti to dati na crno, što ja smatram da nije normalno, ali u tom trenu kad vi ne dobivate po dvije godine ugovorene rate, kad se dugovi gomilaju, ja kažem OK", svjedoči Mikić.

Boško Balaban u sudnicu nije ušao sa smiješkom, a s ozbiljnim je izrazom na licu svjedočio i o svom odnosu sa Zdravkom Mamićem te svom iskustvu s Dinamovim financijama.

"Isključivo sam sve dobivao na račun. Sve ste dobili na račun? Da, koliko se ja sjećam sve je bilo plaćeno na račun", kaže Boško Balaban, nekadašnji nogometaš NK Dinamo.

No s protekom vremena, a u stilu Luke Modrića, dosta je toga zaboravljeno. Zanimljivo je da je Balaban danas i promijenio svoj iskaz iz istrage u kojem je tvrdio da je od Mamića primio milijun eura u gotovini.

"Nisam nikada dobio milijun eura od Dinama na ruke", kazao je. Na pitanje zašto je to kazao Državnom odvjetništvu 2018.?

" Vjerojatno sam nešto pomiješao", rekao je Balaban.

Mario Jurić rekao je kako je i on dio duga morao oprostiti, a dio dobio na ruke. Koliko je morao oprostiti ni on se ne sjeća.

"Ne sjećam se sad trenutno, ali znam da sam u to vrijeme mogao kupiti stan na Trgu bana Jelačića", kaže Mario Jurić, nekadašnji nogometaš NK Dinamo.

Oprostio je dug, a oprašta i onima koji su mu ostali dužni. Kaže kako jednostavno sve to što prije želi zaboraviti. No, sudski postupak ide dalje – sutra s novim svjedocima.