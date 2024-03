Nastavljeno je suđenje u aferi "Dinamo 2" za izvlačenje 19,1 milijuna eura iz Dinama. Suđenje je nastavljeno svjedočenjem Pere Lozice, odvjetnika i nekadašnjeg stečajnog upravitelja Športskog dioničkog društva Dinamo te bivših igrača Dinama Mihaela Mikića, Boška Balabana i Marija Jurića na Županijskom sudu u Osijeku.

Mihael Mikić je na suđenju rekao da je od Mamića na crno primao novac koji mu je klub ostao dužan. Na poticaj da ispriča kakve je ugovore imao te kako su tekle isplate, Mikić je posvjedočio: "Od 1999. godine nadalje, nakupilo se prilično dugova kluba prema meniod kluba prema meni. Godina 1998 bila je dobra sezona, dva puta smo ušli u Ligu prvaka. No 1999. počeka se komplicirati financijska situacija u klubu, isplate su postale neredovite, nagomilali su se dugovi. U tom periodu nismo primali ugovorene rate i tako je to bilo do 2001.-2002.-2003. godine. Do tada se nakupilo prilično dugova, posebno prema meni".

Navdi da je pokušao naći rješenje te je naveo da ga je zdravko Mamić pozvao te je on pitao što će s dugom.

"Ja sam mu predložim da probamo nešto jer sam bio spreman oprostiti dio duga. Tada je rekao da bi se mogli nešto dogovoriti. Reko: 'Hajde, oprostiti ću i 50 posto duga. Veli on (Mamić op.a): Odi u Tomić, izaberi auto, mi ćemo podmiriti. Ja sam otišao u Tomić, uzeo sam auto. Mamić Zdravo, ili tko, je to pomdiraio. Kasnije sam vidio da je auto registriran na Mamić sport agenciju", rekao je Mikić u sudnici.

Nastavio je da je rekao Mamiću da želi automobil prodati u trenutku kad je išao u inozemstvo, da mu je Mamić to dozvolio ali da novac od prodaje mora sjesti na račun Mamić sport agencije.

"Po mojoj procjeni mislim da sam Dinamu oprostio izmešu 150.000-200.000 tisuća eura. U drugom periodu, od 2002. do 2004. opet se svaraju dugovi, odlazim u Njemačku, a dug je 120 tisuća eura", svjedoćio je Mikić i naveo da je ponovo dobio poziv da ga Mamić treba.

"Rekao je zna da su dužni novac, 120 tisuća eura, ali da klub nema novac. Rekao je: Ako nam ne napišeš da papir da nismo dužni, klub će ući u problem licenciranja'", rekao je Mikić.

Foto: Armin Durgut/Pixsell Foto: Armin Durgut/Pixsell

Nastavio je da su ponovno dogovorili da oprašta 60 tisuća eura uz pristanak da mu se 60 tisuća eura isplati. "Rekao je (Mamić op.a) da ne može dati novac, da semora to dati na crno - što ja smatramda nije normalno - ali u trenu kad dvije godine nedobivate rate, svi možemo biti heroji da to nije u redu - ali ja kažem OK, dajte mi barem isplatite 60 tisuća eura", rekao je na sudu Mikić.

Svjedočio je da je Mikićev otac svaki mjesec preuzimao novac čiju su isplatu dogovorili na rate, da mu je otac javljao ako bi dobio iformaciju da jedan mjesec nema novca pa se vraćao po novac drugi mjesec.

"Za Uskrs 2005. on meni osobno na ruke isplaćuje 20 tisuća eura. Sveukupno 120 tisuća eura, a dug prema meni je sve zajedno bio oko 500 tisuća eura", rekao je Mikić.

