Cijene ruže najviše ovise o tome gdje ih kupujete. U metropoli ćete, primjerice, ružu u centru platiti i pet eura. Ako odlučite kupiti bijelu ili žutu, one u prosjeku koštaju tri eura, a karanfile ćete platiti dva eura.

A o tome što žene žele, reporter RTL-a Danas Marko Šiklić razgovarao je sa stručnjakinjom za kupovinu Almom Premerl Zoko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Ruža pravi odabir za dan žena?

"Naravno da je. To je ono s čim nećete nikad pogriješiti, a vidim se da Hrvati se toga i drže. Neki dan sam pročitala super podatak, a to je da 99 posto muškaraca u Hrvatskoj, u odnosu na Europu, više kupuje ruže. S, naravno, naznakom da se dostave na sutrašnji dan, što znači da se toga i drže", kaže Alma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što koje cvijeće simbolizira? Možemo li izabrati nešto, a da nije ruža?

"Naravno! Danas sve ovisi o afinitetima. Sad su jako popularni tulipani, ali i sve ostalo cvijeće, mogu biti i neke dobre zanimljive lončanice, ali i karanfili. Zašto ne pokloniti karanfile?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je alternativa cvijeću?

"Popis je popriličan! Ima dosta zanimljivih detalja koji se mogu darovati, ovisno o tome kome darujete. Što se tiče cvijeća, njega možete darovati svim ženama svoje obitelji, dakle, glavnoj ženi koju volite, ali i svim onim malim ženama, koje su vaše kćeri i svim onim starijim. Alternativa bi bila, recimo, kazališna predstava, neki dobar koncert, dobra knjiga. Sve ono što znate da žena potajno želi i što bi joj poklonili kao neko iskustvo, čega će se uvijek sjećati. Ja volim cvijeće, ali cvijeće je neka klasika, puno je bolji doživljaj. Primjerice, neki koncert na kojem želiš biti, pa onda kao iznenađenje dobiješ baš te ulaznice", ističe Alma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što nikako ne pokloniti?

"I tu je popis popriličan, ali dat ću dva primjera. Ako je žena nabacila koji kilogram više, nemojte joj nikada poklanjati, recimo, mjesečnu pretplatu na teretanu, bez obzira koliko ju želite potaknuti na vježbanje. Isto tako, nemojte darovati kuharicu i posuđe za kuhanje za sve one koji se tek uče kuhati. Zapravo, nemojte darovima slati onu neku krivu poruku", napominje stručnjakinja Alma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Savjet za kraj?

"Svaki dan je Dan žena i Dan muškaraca, znači da moramo to izjednačiti i da jedni drugima trebamo činiti one lijepe stvari ne samo na te dane. Sad će Dan žena, a uskoro će biti i Dan očeva. Idemo to raditi svaki dan", kaže Alma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim nekog znaka pažnje za ženu, možda ipak najbolje da se svi zajedno svaki dan kao društvo borimo za ravnopravnost i da o tome razgovaramo ne samo sutra, nego svaki dan.