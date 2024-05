Dio putnika s kobnog leta Singapur Airlines na kojem preminuo muškarac, napokon je stigao u Singapur. Opisali su traumatične trenutke kada su u zrakoplovu, koji je krenuo iz Londona, krenule turbulencije jer je Boeing 777 upao u takozvani zračni džep, bacajući putnike i posadu po kabini.

Samo dva sata leta dijelila su 73-trogodišnjeg Britanca od početka šestotjednog odmora na koji je krenuo sa suprugom. Sve su prekinule snažne turbulencije koje su ovog srčanog bolesnika i odvele u smrt. Od 229 osoba koliko ih je bilo u zrakoplovu, njih gotovo 80 je ozlijeđeno, a 20 je završilo na odjelu intenzivne njege.

Završili na plafonu zbog propadanja

A koliko su česti ovakvi slučajevi, kako se zaštiti i može li se isto dogoditi i na drugim letovima? RTL-ovoj reporterki Nikolini Matošević odgovore je dao stručnjak za zrakoplovstvo Alen Šćuric.

Što znači da je avion upao u zračni džep i koliko je to opasno?

Takve stvari se događaju. Tih zračnih džepova stvarno ima jako puno, ja sam ih nebrojeno puta doživio. Koji puta avion propadne svega par metara i vi idete ono naglo dolje, koji put poletite gore nekada, a nekad to jako dugo traje. No, s ovako teškim posljedicama to nije prečesta pojava, ali da se događa barem jednom tjedno na planetu, događa se.

Podaci praćenja leta potvrdili su da je letjelica pala 1800 metara u pet minuta. Koliko je to ozbiljno i koliki je izazov za pilota?

To vam zapravo nije ništa. Kod slijetanja ide puno brže. Veći je problem što je naglo ponirala, naglo je propala i zbog toga su ljudi završili na plafonu. Kao što ste mogli vidjeti po snimkama, putnici su napravili velika oštećenja i u panelima plafona, ali i na maskama za kisik što pokazuje da je bilo naglo i žestoko.

'Vezanje treba biti obavezno'

Velik broj nije bio vezan, bi li to vezanje trebalo biti obavezno tijekom cijelog leta?

Prije se nisam vezao, čim sam vidio znak za odvezivanje odmah bi se odvezao jer mi je puno lakše tako letjeti. No moram priznati da zadnjih pet-šest godina sam konstantno vezan, od prve do zadnje sekunde zbog tih loših iskustva, ali i svih ovih loših primjera koje možemo vidjeti. Kad se naviknete nije neki smak svijeta i da, mislim da bi putnici trebali biti vezani cijelo vrijeme.

Jesu li ovakve turbulencije specifične za neka područja ili se mogu dogoditi bilo gdje, pa i kod nas?

Naravno da je moguće pogotovo kod Dubrovnika, ali i drugdje posebno u zimi i kad su klimatski uvjeti teški. Ima turbulencija na ovim našim prostorima, u Hrvatskoj ih ima podosta. Čak bih rekao i više nego u ostatku Europe.