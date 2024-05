PALA ZLOČINAČKA SKUPINA / Stručnjak otkrio kako operira duhanska mafija: 'Zarada je velika, rizici vrlo mali'

Pala je duhanska mafija. Zločinačku skupinu od desetero članova razbio je USKOK u suradnji s policijom. Plan je bio operirati iz Istre pa duhan raspačavati po Hrvatskoj. Šteta za proračun bila je oko 100 tisuća eura. Ilegalno tržište duhana već je godinama stabilno, iako iza svega stoji prava mala tvornica u kojoj svatko ima svoju ulogu. 'Zarada je tu jako velika, a rizici su vrlo mali. Zarada se kreće u vrlo velikim iznosima. Onaj koji se time bavi zarađuje velike iznose. Može se mjeriti s drogom, prostitucijom, krijumčarenjem migranata, ali rizik od kažnjavanja je mali, to ovisi o nađem pravosuđu', pojasnio je Mario Marković, policijski službenik Službe organiziranog kriminaliteta. Modaliteti krijumčarenja mijenjali su se godinama - od krivotvorenih cigareta s dalekog Istoka preko našeg susjedstva. Sada se uglavnom radi o rezanom duhanu koji se reže po raznim štagljevima i garažama. Često se nabavlja iz Poljske i uglavnom sve radi ista ekipa. 'Oni ne mogu ništa drugo raditi nego to. To je njima jednostavno modus operandi. Da ljudi vide kako se s tim manipulira, kako se to radi, jednostavno ne biste stavili u usta ni bilo tko od onih koji to troši', dodao je Marković. Više pogledajte u prilogu RTL-ove reporterke Ivane Ivande Rožić