TRI KRALJA / Treba li danas raskititi borove? Sestra Finka objasnila: 'Može se držati okićeno do ovog datuma'

Krenulo je odlaganje božićnih drvaca! Mnogi se odlučuju ukrase ukloniti iz svojih domova upravo na blagdan Sveta tri kralja, iako kažu i u Crkvi - nema potrebe za žurbom. Provjerili smo kako do besplatne usluge odvoza. 'Moj otac, djed, baka, svi su raskićivali bor na Tri kralja pa onda i ja držim tu tradiciju', rekao je Dražen. Ispred zgrada i kuća mnogi su odbačeni ali u crkvama i samostanima i dalje ponosno svijetle. Uklanjanje borova na Sveta tri kralja - nije pravilo. 'Kako nam božićno vrijeme počinje 24. 12. na Badnjak, tako gledamo da poštujemo to vrijeme znači prvu nedjelju iza Triju kraljeva, a to će sad biti 12. siječnja na blagdan Krštenja Gospodinova kad službeno završava božićno vrijeme', rekla je sestra Finka.