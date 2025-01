RTG DANA / Odlazak Trudeaua, kineske čekaonice, Messijeva ispričnica i konj na autocesti

S pravoslavnim Badnjakom u Hrvatskoj, nova politička sezona službeno je započela. Na domjenku Srpskog narodnog vijeća tradicionalno se tražio srećonosni novčić u Božićnoj pogači, no ove godine nitko nije imao sreće. Blagdani nisu bili tako sretni za kanadskog premijera Justina Trudeaua. Nakon devet godina na vlasti, odlučio je podnijeti ostavku. Ankete mu predviđaju poraz na sljedećim izborima, pa je odlučio otići prije nego što stvari postanu još gore. Lionel Messi neće dodati Predsjedničku Medalju slobode u svoju kolekciju trofeja. Zbog "ranije dogovorenih obveza", Messi je odbio poziv predsjednika Bidena da primi ovo prestižno odličje zajedno s Bonom, Magicom Johnsonom, Hillary Clinton i Denzelom Washingtonom. Biden je tako ostao bez fotografije s najboljim nogometašem svijeta. No nisu to sve glavne vijesti dana, detaljan pregled pogledajte u videu