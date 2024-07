Na autocesti Zagvozd-Ravča kod Vrgorca jučer je bio pas kojeg su uočili cestari."Radilo se o psu, međutim, najčešće zaprimamo dojave o divljači na cesti. Moram napomenuti da se divljač najčešće pojavljuje kroz Liku i Gorski kotar", objašnjava Hrvoje Pećnik, voditelj informativnog centra HAK-a.

Baš prije 10-ak dana medvjed se prošetao autocestom Rijeka-Zagreb kod čvora Delnice.

"Pazim, vozim oprezno da stignem zakočiti, ako naleti. Susreo sam se s ježom, lisicom, jelenom, divljom svinjom, svašta", kaže Petar.

"Ima ih mnogo i u Sloveniji. Nema ih na autocesti, ali ih ima na sporednim cestama. Zečevi i srne", kaže Franc iz Celja.

I zečevi i srne, svega ima na našim prometnicama. Promet ometaju i krave i jazavci. U HAK-u kažu kako imaju postavljenu zaštitnu žičanu ogradu duž cijele autoceste. Uz, to imaju organiziranu i ophodarsku službu koja tijekom dvadeset i četiri sata obiđe dionicu i do šest puta, ali životinje svoj put pronađu.

"Uglavnom se nađu na autocesti zbog oštećene zaštitne ograde ili u ljetnim mjesecima ljudi ostavljaju svoje životinje na cesti i odmorištima", dodaje Pećnik.

Prema podacima HAC-a lani je prijavljeno gotovo 300 naleta na životinje, od čega 232 na divlje životinje, 28 na domaće i 30-ak na ptice. Prema podacima policije naleta je znatno više. Od od 500 do 700 na godinu.

"S tim da su to prometne nesreće koje su evidentirane, u kojima je obavljen očevid, ne zove se za sve policija tako da tih nesreća definitivno ima više", objašnjava Tomislav Kučinić sa Zavod za tehnička vještačenja Prometnog fakulteta.

HAC je izgubio sudski spor s njemačkim osiguravajućim društvom zbog naleta vozila na lisicu. Spor je trajao pet godina, a HAC mora vozaču isplatiti 25 tisuća eura. Presudu nisu željeli komentirati, ali najavljuju žalbu. Tužbe su rijetke, ali bliski susreti sa životinjama česti.

"Najčešće nekako budu srne, budu i psi koji zalutaju, ali evo baš pazim da ne naletim na njih. Najveći problem je što životinje prelaze preko ceste tražeći vodu, zapravo mi smo prekinuli njihov put, mi smo najveći problem", kaže Omar iz Zagreba.

Ako do naleta dođe savjet stručnjaka je: "Moj neki savjet je da pri nekim većim brzinama možda je bolje ne izbjegavati, jer kod izbjegavanja može doći do nekakvog slijetanja vozila s ceste ili prelaska u drugu tragu, naravno to je sve individualno na vozaču kada uoči životinju", savjetuje Tomislav Kučinić.

Uočite li životinju, obvezno to dojavite nadležnim službama.