Hrvoje Prpić: 'Hrvati će do 2032. kupovati samo električne automobile, 30 puta rjeđe se zapaljuju'

Devet Rimac Nevera opozvano je u SAD-u zbog opasnosti od požara. Problem je nastao s nisko-naponskim kabelom. Iz Rimac automobila poručili su kako je to uočeno tijekom redovne provjere kvalitete u proizvodnji. Kažu da nisu prijavljeni incidenti ili pritužbe kupaca, niti su uočeni sigurnosni problemi, ali svejedno poduzimaju korake kako bi osigurali najviše standarde sigurnosti. Standardni proces opoziva, dodaju, uključuje pregled vozila na mjestima njihove isporuke.

O sigurnosti električnih vozila naš reporter Mario Jurič razgovara s jednim od najvećih stručnjaka za električna vozila Hrvojem Prpićem, predsjednikom udruge Strujni krug.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jeste li iznenađeni ovom odlukom u SAD-u po kojoj se povlači devet Nevera?

"Radi se o početnim modelima. Sigurno je da postoje nekakve greške u početnim modelima koje će se naknadno ispraviti. Neće biti vraćanja tih Nevera u Hrvatsku pa carina, pa prijevoz i tako dalje. Vjerojatno će doći mehaničari tamo zamijeniti tih 11 kablova i vratiti se u Hrvatsku.

Što mislite kako je moglo doći do ovog problema?

"Pa vjerojatno u samom projektiraju na početku. To su početni modeli gdje se ne može od 5000 dijelova sjetiti svakog dijela koji bi mogao biti ovakav ili onakav. Možda je naknadno mijenjan softver, možda su pojačavali motor i vidjeli da motor može izdržati više pa se pojačavala struja, a zaboravilo se na kabel. Odnosno možda ga je zato trebalo zamijeniti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koja je poveznica između kabela i baterije i onda kasnije požara eventualno?

"Pa vjerojatno kako se povećavaju struje u tom kabelu može doći do požara jer se povećavaju temperature. Ako kabel nije dovoljno dobro projektiran, onda može doći do pregrijavanja."

Kažu da je požar na električnim automobilima puno teže gasiti.

"Ja ne bih rekao da se jedan požar lako gasi. Ja nisam vidio nikoga da je išao gasiti svoj auto kad se zapalio. Dakle, svi auti se danas teško gase, a mogu samo reći da se električni auti 30 puta rjeđe zapaljuju nego benzinski ili dizel vozila."

Imaju svakako veliku bateriju koju je kasnije teško gasiti?

"Kao što sam rekao kad imate 50 litara goriva u rezervoaru, nitko ne ide gasiti 50 litara nego pustite da auto izgori. Na sve strane vidimo izgorjele aute, a u Hrvatskoj mislim da nije bio još nijedan zapaljeni električni. Točnije, mislim da je bio jedan prije tri godine."

Kad je riječ o općenito električnim automobilima kolika je opasnost na cestama, odnosno koliko su oni opasni? Bojite li se za svoju sigurnost u svom električnom automobilu?

"Ne apsolutno ne. Kao što sam rekao, 30 puta se rjeđe zapaljuju. Mi smo imali slučajeve u kojima je došlo do nevjerojatnih nesreća, a da se auto nije zapalio. Dakle, ljudi su spašeni. Nije uopće tako stvara se nekakav mit oko zapaljenja. On definitivno ne postoji, kaže. Jednom kad se zapali, sigurno da ga nije lako ugasiti, ali ni jednog drugog, nijedan auto nije lako ugasiti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na hrvatskim cestama je sve više električnih automobila. Koliko ih vi vidite kroz godinu, dvije, tri?

"Pa Hrvatska dosta sporo napreduje s tim električnim vozilima za razliku od Njemačke ili Norveške, Danske i sjevernih zemalja. Mislim da ćemo mi u nekakvih tri godine imati petnaestak, dvadeset tisuća vozila na cestama."

Je li to u nekom vašem planu ili smatrate da je to u redu?

"Pa to je u našem planu. Bilo bi dobro da možemo malo to ubrzati, ali po mojem planu do 2032. će Hrvatska kupovati, Hrvati će kupovati 100 posto električnih vozila. Do tada imamo još osam godina."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali za to nam treba, naravno, infrastruktura.

"Tako je za to trebamo infrastrukturu koja će se paralelno graditi. Dakle, mi ćemo do 2027. imati infrastrukturu prema novoj uredbi od strane Europske unije gdje ćemo na svakih 60 kilometara imati punjače dovoljno velikih jačina i brzina da možemo pokriti čak i turiste."