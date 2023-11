U godini u kojoj je Nevera oborila više od 20 novih rekorda ubrzanja i kočenja, postavila rekordno vrijeme kruga na Nürburgring stazi za električni serijski automobil, i ostvarila niz pobjeda u utrkama protiv vrhunskih mašinerija motosporta, Rimac Nevera osvojila je niz titula za vožnju u naprijed. Kako bi godinu zaokružili s malo zabave, Rimac tim je odlučio oboriti i rekord za vožnju unazad.

Davne 1967. godine, Lamborghini Miura postao je najbrži automobil serijske proizvodnje na svijetu, koristeći punu snagu svog V12 motora kako bi prvi probio granicu od 170 milja na sat. Nekoliko desetljeća kasnije i Rimac Nevera sada je postigla istu brzinu... ali vozeći unazad, odnosno, u rikverc.

Potvrđena od Guinness World Recordsa i provjerena mjerenjem podataka od strane Dewesofta, Nevera sada službeno drži Guinness World Records titulu za najveću brzinu unazad. Pothvat je ostvaren 7. listopada na Automotive Testing Papenburg u Njemačkoj, kada se Nevera vratila na mjesto gdje je ranije ove godine oborila više od 20 rekorda ubrzanja i kočenja u jednom danu, kao i na mjesto svog rekordnog postizanja najveće brzine od 412 km/h. S posebnim dizajnom Time Attack Edition koji je nosila tijekom ranijih rekordnih vožnji - dostupnim samo za 12 kupaca diljem svijeta - Nevera je vozila do najveće brzine od 275,74 km/h (171,34 mph).

Za razliku od automobila s unutarnjim izgaranjem, ili čak nekih električnih automobila, pogon Nevere nema brzine - četiri pojedinačna motora idu ili unatrag ili naprijed. To znači da isti pogon koji je sposoban za ubrzanje od 0-100 mph za 3.21 sekundu ili 0-200 mph u manje od 11 sekundi također može pružiti slične impresivne performanse pri vožnji unazad.

'Nismo imali ideju koliko bi to bilo stabilno'

Glavni inženjer Nevere, Matija Renić, rekao je: 'Tijekom razvoja nam je palo na pamet da bi Nevera vjerojatno bila najbrži automobil na svijetu u vožnji unazad, ali smo se tome samo nasmijali. Aerodinamika, hlađenje i stabilnost ipak nisu bili razvijeni za brzu vožnju unazad. No, onda smo počeli razgovarati o tome kako bi bilo zabavno pokušati. Naše su simulacije pokazale da bismo mogli postići više od 200 km/h, ali nismo imali ideju koliko bi to bilo stabilno – bilo je to neistraženo područje.'

Foto: rimac-newsroom.com Foto: rimac-newsroom.com Slavlje ekipa iz Rimca nakon obaranja rekorda

'Osjećate kako vam vuče vrat prema naprijed'

Goran Drndak, testni vozač i čovjek na ovoj misiji, kaže: 'U samoj vožnji mi je definitivno trebalo neko vrijeme za priviknuti se. Okrenuti ste unazad i gledate krajolik kako juri sve brže i brže, osjećate kako vam vuče vrat prema naprijed - gotovo isti osjećaj koji biste inače imali pri snažnom kočenju. Pažljivo pomičete volan, pazeći da ne poremetite ravnotežu, pazite na svoju putanju i kočenje kroz retrovizor, cijelo vrijeme pazeći na brzinu. Unatoč tome što je to gotovo potpuno suprotno načinu na koji je automobil dizajniran i razvijen, Nevera je postigla još jedan rekord.'

Na Festivalu brzine u Goodwoodu u srpnju 2023., Nevera je ostvarila vrijeme od 49,32 tijekom Supercar Shootouta, te time postala najbrži serijski automobil na slavnoj brdskoj utrci ove godine. U kolovozu je Nevera krenula na Nordschleife kako bi oborila prethodni rekord za najbrži električni serijski automobil u jednom krugu, pobijedivši za 20 sekundi pri svom debiju na slavnoj i uvijek izazovnoj stazi Rekordni krug. Rekordni krug je tada vozio hrvatski vozač Martin Kodrić.

Svako od ovih rekordnih postignuća postignuto je Neverom u Time Attack dizajnu, koja je službeno lansirana u ograničenoj seriji od samo 12 primjeraka na The Quail događaju, u Kaliforniji u kolovozu. Specijalni dizajn za Time Attack kombinacija je Squadron Black i Lightning Green boja. Poseban dizajn inspiriran je e-M3 – prvim automobilom kojeg je Mate Rimac konvertirao na električni pogon i kojeg je FIA neovisno potvrdila 2012. kao električno vozilo s najvećim ubrzanjem na svijetu u to vrijeme. Također je to bio Rimčev prvi rekorder, s pet zasebnih Guinnessovih svjetskih rekorda.

