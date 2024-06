Nema vozača, nema volana, nema papučica, a vodi vas gdje poželite - to je vizija Mate Rimca. Robotaksiji su trebali postati stvarnost već ove godine, no sve je odgođeno do 2026. Gosti RTL-a danas bili su informatički stručnjak Lucijan Carić i stručnjak za sigurnost cestovnog prometa Marko Ševrović.

Kad su iz Rimca prije tri godine najavili da će do ove godine u Zagrebu voziti robotaksiji, vi ste im ponudili okladu od 10 tisuća eura. Umjesto Rimca, okladu je prihvatio izvršni direktor Vernea Marko Pejković. Zašto ste tada bili sigurni kako neće ispuniti obećanje?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Carić: "U tom trenutku kada sam ponudio okladu, nije se sve znalo. Odmah sam predvidio da nikad neće razviti sustav autonomne vožnje. To su potvrdili, opovrgnuli su da to oni rade. Za ovaj rok, rekao sam da se neće desiti jer je previše optimističan. Ako se sjećate, rekao sam da se za dvije godine u Hrvatskoj ne može dobiti ni građevinska dozvola, a kamoli ovakav kompleksni projekt završiti. To su nažalost činjenice - industrijska proizvodnja je komplicirana, ima mnoge prepreke, pogotovo kada radite novi proizvod. Nužno ćete se susresti s nekim problemima. U tom trenutku, bilo je jasno da se to ne može dogoditi. Vidim da je njegov direktor zaboravio što je rekao pa je rekao da su uvijek govorili da je 2026."

Gospodine Ševrović, očekujete li robotaksije na zagrebačkim ulicama 2026.?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ševrović: "Kada stavite godine u kontekst, onda je naravno teško dati odgovor. Zasigurno hoće u nekom obliku. Hoće li to biti potpuno funkcionalan usluga, ovisi o puno čimbenika, od tehnoloških do svih ostalih. Može se u testiranju dogoditi incident koji će obustaviti cijeli projekt. Nemamo kristalnu kuglu, ne možemo znati. Kažem, vrlo ambiciozno."

Vjerujete li da će biti u nekom obliku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ševrović: "Ne bi bilo ništa neobično. Takva vozila postoje u svijetu i naveliko se testiraju."

Gospodine Carić što je s infrastrukturom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Carić: "Ono što ja mogu reći vrlo hrabro da se to 2026. neće dogoditi, nema šanse. Hoće li se autonomija nivoa 5 desiti do 2026.? Ne, neće. Nitko je nema, jer je iznimno komplicirana. To je greška u koracima kod obećavanja. Obećano je nešto što je sveti gral tehnologije. Budući da ga ne možete isporučiti, ako isporučite vozilo s autonomijom nivoa 4, to je prevara. To je kao da sam od vas kupio Mercedes S klase, vi mi isporučite Mercedes E klase. To nije isti proizvod. Infrastrukutra ne postoji. Gradonačelnik Tomislav Tomašević mi je bio patetičan kada je rekao da je Zagreb za to spreman. Nedavno sam pitao Grad Zagreb što zna o poslovima s Rimcem. Zagreb mi je odgovorio u stilu 'tko je Mate Rimac?'. Sad odjednom smo sve spremni, sve znamo. U biti su prekršili zakon. Tražio sam podatke na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama. Dali su mi lažnu informaciju, lako se da naći u papirima Skupštine da su s Matom Rimcem dogovarali čuveni teren kod mosta od kojeg su u međuvremenu odustali."

Najavljena je tvornica robotaksija iz koje bi trebalo izlaziti 30 tisuća takvih vozila. Mislite li da će to biti problem?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ševrović: "Iskreno, mislim da je to manji problem nego dostići level 5 autonomiju. Tu je već poznata sama tehnologija i ako se uzmu dobri kooperanti koji će napraviti tvornicu, mislim da ju je moguće napraviti u tom roku. Problematičan je softver."

Postoji bojazan oko nesreća. Tko odgovora, tko je kriv?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Carić: "Nikako nije kriv vozač. Kada sjednete u taksi, jeste vi odgovorni ako se desi nesreća? Niste. Ovo je sustav koji mora biti osiguran. Gledao sam u Americi gdje se najviše eksperimentira na javnosti, osiguranja je bijednih 5 milijuna dolara. Mislio sam da će biti 50 ili 500. Moj prijatelj je rekao da su očito platili dobre lobiste. To je kao u Zagrebu, navodno se eksperimentira s robotaksijima. Po kojoj dozvoli? Na temelju kojeg zakona? Tko to radi?"

Gospodine Ševrović, što vi mislite? To je problem o kojem se puno priča. Država je dala određene poticaje, može li država snositi odgovornosti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ševrović: "Može svakako. Kada govorimo o odgovornosti, imate proizvod koji će imati komponente. Svaka komponenta može zakazati u nekom trenutku. Onda će se gledati je li taj efekt imao utjecaj na samu nesreću i eventualno će se istraživati je li bilo propusta kod dizajniranja, kod izrade, implementacije te komponente. Tu se traži kaznena odgovornost, jednako kao kad padne zrakoplov i onda se dokaže da neki sustav nije funkcionirao. Što se države tiče, država će ući kroz homologacije. Morate imati postavljen sustav, koji će moći utvrditi da taj sustav koji proizvođač stavlja na tržište, je ustvari dovoljno siguran da se stavi na tržište. Ako se pokaže da nije, onda će postojati odgovornost."

Koliko će to trajati? Kada to možemo očekivati?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ševrović: "Zakonodavni okvir je jasan samo po sebi. Pitanje je tko će od homologacijskih tijela prihvatiti odgovornost. Velika Britanija i Njemačka imaju problem - prebacuje se na institue koji bi trebali obavljati homologacije. Pitanje je tko će biti dovoljno hrabra to napraviti. Autonomna vožnja i incidentne situacije bi trebale biti puno rjeđe nego što danas imamo s klasičnim vozačima. Toga se ne trebamo bojati."

Može li se proizvodnja robotaksija usporediti s proizvodnjom Nevere i Bugattija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ševrović: "Kada se nešto proizvodi u većim serijama, onda je proces sasvim drugačiji. Morate imati robotiziranju proizvodnju, dok se Nevera, velik dio radi ručno."

Robotaksiji na ulicama Zagreba? Kada ih vidite?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Carić: "Ne vidim ih skoro. Doći će 2026., a vjerojatno ih nećemo vidjeti."

Ševrović: "Rekao bih da ćemo testne prototipe vidjeti sljedeće godine."