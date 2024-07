Cijeli svijet se danas pita kako je moguće da tajne službe nisu spriječile atentat na Donalda Trumpa.

Thomas Matthew Crooks došao je do krova zgrade i puzao po njemu s puškom te je na kraju pucao u Trumpa i to s osam metaka.

Da je propust evidentan, najbolje se vidi iz tlocrta koji je noćas od prijatelja iz Amerike dobio vještak za oružje Dubravko Gvozdanović koji za RTL poručuje: "Ono što je vidljivo kad gledamo iz pozicije strijelca, vidljiv je jedan vodotoranj kao najviši objekt. Na tom vodotornju od strane službe sigurnosti nije postavljen niti jedan spotter, čovjek koji bi nadzirao to područje, niti snajperski tim".

Kako bi se rekonstruirao cijeli događaj pregledavaju se snimke svih sudionika skupa.

Jurica Jurjević godinama je čuvao najviše rangirane osobe u državi. Nerado kritizira kolege, ali ovdje je ključno pitanje, kaže, zašto službe nisu sklonile Trumpa čim je napadač uočen na krovu.

"Znam da nije lako donijeti takvu odluku i to je nešto za što vas pripremaju cijeli život kroz karijeru i kroz iskustvo. Ja bi to nazvao, morate biti otporni na autoritet, kako politički, tako ljudski, nije jednostavno kandidatu, bivšem predsjedniku ili aktualnom predsjedniku reći morate sići s bine jer to narušava i njegov imidž i sve ono što on gradi u političkoj kampanji. Ali vi kada niste sigurni kako će ta priča završiti ili kada ste potpuno sigurni, nemate drugog izbora nego idete u evakuaciju, kakve god bile posljedice", kaže Jurjević.

Je li Crooks ovo doista mogao učiniti sam? Struka to ne isključuje, ali i upozorava da smo u posljednje vrijeme svjedoci sve više atentata u kojima ljudi samostalno rješavaju svoje frustracije tako.

Specijalist zaštite štićenih osoba Kristijan Družeta objašnjava: "Je li mogao sam to raditi, to bi u ovom trenutku sigurno bilo samo nagađanje. Možemo vidjeti iz različitih snimki da on pristupa tom području koje je bilo relativno slabo štićeno, da perimetar nije bio dovoljno zaštićen. Vidimo ljude koji upozoravaju na osobu koja se penje na krov, koja kroz duže vrijeme zauzima poziciju da bi pucala prema bivšem predsjedniku, isto to vrijeme ne vidimo reakciju snaga sigurnosti što ukazuje na to da nisu bili dobro raspoređeni na samom perimetru štićenja."

Sve to, uvjeren je Gvozdanović, dovest će do ozbiljnih istraga unutar službe, koji poručuje: "Loše ponašanje neposrednog najboljeg osiguranja koje je vrlo statično, sporo reagira, konfuzno reagira, Trump dominira kompletno. On odbija surađivati, on je viši od svih agenata, on se ne prepušta kad dolazi do pucnjeva, oni trebaju preuzeti kontrolu nad cijelom situacijom."

Atentat na Trumpa na kraju je pokazao koliko i američka tajna služba ponekad loše radi svoj posao, ali je i najbolja lekcija svim drugima.