Ambar Pariyar ima 27 godina i u Hrvatskoj kao građevinski radnik radi posljednje tri i pol godine.

"Hrvatska je prekrasna. U Nepalu sam radio, ali ne ovakav posao. To mi je prvo iskustvo. Na početku je bilo malo teško, ali sada je puno lakše", govori nam Ambar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na hrvatskom zna samo osnove - kao što je "Kako si? Dobro. Kako se zoveš?"

Tvrtka u kojoj radi ima 13-ero zaposlenih, od toga je osmero stranih radnika i to Nepalaca. Dražen Koritnik, vlasnik građevinske tvrtke, kaže da su jako zadovoljni s njima: "Odrađuju dobro, kvalitetno posao, mi smo zadovoljni s njima, i oni su s nama vjerojatno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovisno o obujmu posla, ako neće biti domaćih radnika, zapošljavat će još stranaca.

Po novom, uz strane, poslodavci će morati imati zaposlenog i jednog domaćeg radnika i to na minimalno godinu danu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uvjeti za izdavanje radnih dozvola će se postrožiti, poslodavce češće nadzirati, a sve kako bi se stalo na kraj onima koji zloupotrebljavaju sustav.

Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, otkrio je namjeru: "Želimo spriječiti one koji dolaze samo da bi produžili dalje. Onima, koji dolaze raditi i snažiti hrvatsko gospodarstvo, pomoći hrvatskim poduzetnicima, a potreba evidentno postoji, takvima želimo olakšati da oni što prije počnu raditi."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I to u deficitarnim zanimanjima. Izmjene su napravljene u dogovoru s poslodavcima i sindikatima.

Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), komentirala je strane radnike u Hrvatskoj: "Mi smo već i prije nekoliko godina podržavali da se ograniči izdavanje dozvola agencijama za uvoz radne snage pogotovo onima koje su tek osnovane."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 20-ak kvadrata natiskano njih 40

Provjeravat će se i uvjeti u kojima strani radnici žive. Sindikalist Krešimir Sever osvrnuo se na uvjete u kojima strani radnici ponekad rade i žive: "Vidjeli smo niz primjera kao se prema tim ljudima postupa - da se njih 40-ak smjesti u sobe od 20 kvadrata i pritom im još solidan novac uzmu za taj smještaj."

Prošle godine izdano je 172 500 dozvola za boravak i rad stranim državljanima, a samo u prvom mjesecu ove godine 14 300, što je 60 posto više nego u istom razdoblju lani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novost je i da će im se važenje radnih dozvola produljiti. Državni tajnik Katić daje još detalja: "To je produženo na tri godine, produžene su i sezonske dozvole koje su dosad mogle biti maksimalno izdavane na šest mjeseci sad će biti moguće na devet mjeseci."

I dok taj dio pozdravljaju, poslodavcima se ne sviđa što će im ubuduće biti ograničen broj zahtjeva za izdavanjem radnih dozvola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Irena Weber iz HUP-a kaže: "Smatramo da je to isto još jedno dodatno administrativno opterećenje koje će opet dodatno otežati dolazak radne snage."

No nije se još razmatralo da jedan od uvjeta za zapošljavanje bude i poznavanje hrvatskog jezika. No, sindikati ističu da je to važno. "O tome bi se ubuduće trebalo razgovarati, ali to bi trebali podmiriti poslodavci", govori nam sindikalac Sever.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zakonske izmjene uskoro idu u javno savjetovanje, a cilj je da budu izglasane i usvojene prije ljeta.