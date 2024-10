Načelnik otkrio što bi mogao biti uzrok kataklizme: 'Kad vidite što su bujice nosile...'

Katastrofa u susjednoj Bosni i Hercegovini. Stravične poplave pogodile su središnji dio zemlje i sjever Hercegovine.

Naša ekipa sve prati uživo iz Kreševa u srednjoj Bosni. Razgovarali smo s Amarom, čija je kuća poplavljena. Rekao je da je šteta velika. "Voda mi se izlila u kuću. Poplava je u hodniku, spavaćoj sobi, u pola dnevne. Iza kuća sam imao radionicu, to mi je sve poplavljeno. Bili smo vani od dva, kad se izlilo korito rijeke. Nešto poslije tri sata voda se ulila u kuću", ispričao nam je Amar.

Potom smo razgovarali s Renatom Pejakom, načelnikom Općine Kreševo. Napominje da se šteta ne može procijeniti sa sigurnošću. "Jako je teško procijeniti štetu, govoriti o materijalnim štetama na području Općine. Došli smo do skoro svih naseljenih mjesta gdje smo izgubili cestovnu komunikaciju. Bujice i bujični nanosi odnijeli su cestovnu infrastrukturu i to je nešto što ćemo zbrajati idućih dana. Ono što je u ovom trenutku za nas najvažnije je da smo uspjeli doći do svih unesrećenih koji su bili u opasnosti i spasiti ih na sigurno. U ovom trenutku, za sedam sela ugrožena je cestovna komunikacija.

Razlog kataklizme?

Načelnika smo pitali jesu li prekomjerne sječe razlog za ovoliku kataklizmu. "Ništa nije naslućivalo. Kiša kao svaka druga, grmljavinsko nevrijeme je bilo, pale su velike količine kiše. Kada sam oko pola tri dobio prve pozive, u tri sazvao Krizni stožer civilne zaštite, kad su ekipe bile na terenu. To je situacija koju ni najstariji Kreševljaci ne pamte. Razgovarao sam s devedesetogodišnjacima koji tako nešto nisu doživjeli. Kada vidite što su bujice nosile, prije svega panjeve, balvane. Vjerojatno se može ići i u tom smjeru da je to jedan od uzroka", smatra načelnik.

Pejak očekuje da će institucije riješiti taj problem: "Apeliram da se to riješi. Ono što se prije nekoliko dana u medijima moglo vidjeti u Nepalu, takve su slike bile danas."

Ispričao nam je kakvu pomoć trebaju: "Ono što je najvažnije, da osiguramo cestovnu komunikaciju, da osiguramo dovoljan broj isušivača vlage i pumpi. Mislim da nije toliko veliki broj poplavnih kuća zato što je naša općina dijelom brdsko-planinska. Naseljena mjesta su od 650 do 920 metara nadmorske visine. Ta voda je samo protutnjala pored kuća, kroz korita, kroz suhe potoke. Stvorile su se velike bujice. Naši potoci danas su bili užasavajući."

"Za BiH nažalost su izgubljeni mnogi životi. Koliko znam izgubljeno je 18 života u današnjem danu. U Kreševu smo imali akciju spašavanja. Za dlaku smo spasili ljude kojima je voda doslovno došla do grla", zaključio je načelnik.

