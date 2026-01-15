FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITAMO VAS /

Strahujete li od eskalacije situacije na Grenlandu?

Strahujete li od eskalacije situacije na Grenlandu?
×
Foto: Stefan Rousseau, Pa Images/alamy/profimedia

Europski saveznici snažno su reagirali nakon štoi je Trump izrazio želju da preuzme Grenland

15.1.2026.
12:47
danas.hr
Stefan Rousseau, Pa Images/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sastanak između američkih, danskih i grenlandskih dužnosnika u Washingtonu završio je dubokim neslaganjem.

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je svoju namjeru da preuzme kontrolu nad Grenlandom, što je izazvalo snažnu reakciju europskih saveznika.

Uslijed takvog razvoja događaja počela je europska vojna misija na otoku. Francuska, Švedska, Njemačka, Velika Britanija i Norveška objavile su da su počele s raspoređivanjem vojnog osoblja na Grenland u sklopu izviđačke misije koja je, prema izvoru iz francuskog Ministarstva oružanih snaga, dio danske vojne vježbe Arktička izdržljivost.

A u našoj temi dana pitamo i vas: 'Strahujete li od eskalacije situacije na Grenlandu?'.

Odgovore nam pišite na našoj Facebook stranici net.hr a komentare ćemo objaviti i u našoj emisiji u 16 i 30.

GrenlandPitamo VasPitali Smo Vas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITAMO VAS /
Strahujete li od eskalacije situacije na Grenlandu?