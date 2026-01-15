Sastanak između američkih, danskih i grenlandskih dužnosnika u Washingtonu završio je dubokim neslaganjem.

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je svoju namjeru da preuzme kontrolu nad Grenlandom, što je izazvalo snažnu reakciju europskih saveznika.

Uslijed takvog razvoja događaja počela je europska vojna misija na otoku. Francuska, Švedska, Njemačka, Velika Britanija i Norveška objavile su da su počele s raspoređivanjem vojnog osoblja na Grenland u sklopu izviđačke misije koja je, prema izvoru iz francuskog Ministarstva oružanih snaga, dio danske vojne vježbe Arktička izdržljivost.

A u našoj temi dana pitamo i vas: 'Strahujete li od eskalacije situacije na Grenlandu?'.

