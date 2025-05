Turobna atmosfera prije derbija, tek rijetki Splićani vjeruju u čudo: 'Nada je otišla'

Manje od 24 sata ostalo je do jadranskog derbija. Utakmica je visokog rizika pa je interventna policija ondje već danima. Navijači Rijeke vjeruju u pobjedu i osvajanje prvenstva, a provjerili smo i što kažu Splićani.

Oko Poljuda i dalje policija, a navijači Hajduka ne gaje velike nade u pobjedu, iako utakmicu neće propustiti. "Mislim da je nada otišla već prije tjedan-dva, tako da to bi bilo to što se tiče prvenstva", govori Jure iz Splita. "Teoretske šanse postoje, ali ne bi se čudo zvalo čudo kad bi se često događalo. Ako se dogodi ono što svi želimo, onda je to čudo", kaže njegov sugrađanin Želimir.

'Uvijek bude neka frka'

O mogućnosti da se zbog nekog manevra navijača prekine utakmica spekulira se već danima. Jasno je da bi to Rijeci išlo u korist. "Prekid je lako moguć, ne bi me čudilo. Ne mogu oni to trpjeti", govori Andrej iz Rijeke, koji smatra da to ide Rijeci na ruku.

"Što ja znam, tradicija je da uvijek bude neka frka. Sada ne znam, radije bih da ne bude", govori Riječanin Fatmir.

